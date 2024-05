TopChefVIP 3: Primer plato de Rosie Rivera sacó lágrimas a los jueces [VIDEO]

Las estufas del reality show de cocina de Telemundo TopChefVIP 3 se prendieron en la noche de este martes 21 de mayo de 2024, con un capítulo que dejó muchas expectativas para esta nueva temporada del programa, en donde un total de 20 celebridades demostraran sus dotes culinarios, y así llegar hasta la final, y ganar no solo el nombre del mejor cocinero, sino, un premio de $200,000 mil dólares.

Durante el primer capítulo, el primer reto fue de manera individual, y los reconocidos chefs le pidieron a los participantes realizar un plato que les recordara algo vivido en su niñez y que pudiera transportarlos a un recuerdo o momento especifico de su vida.

Todos los platillos contaron con una anécdota e historia muy bonita, pero el que más impacto a los chefs Antonio de Livier, Belén Alonso e Inés Páez, fue el presentado por la cantante y empresaria de 42 años de edad, Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Y es que Rosie Rivera, al igual que sus familiares, ha aparecido en varios formatos de competencia y telerrealidad, y ahora se ha surmergido en el mundo de los sartenes y cuchillos. Recordemos que Juan Rivera estuvo en La Casa de los Famosos 3, y Lupillo Rivera, se llevó el tercer lugar en La Casa de los Famosos 4.

“Rompiendo ciclos” el plato de Rosie Rivera

Para el primer reto de la competencia, la nacida en Long Beach, California, presentó un plato de espaguetis a la boloñesa, al cual nombró “Rompiendo ciclos” y es que según explicó Rosie Rivera, este plato es el primer recuerdo que tiene de su infancia y le recuerda mucho a su hermana.

“Espero que les inspire y les dé esperanza”, fueron las palabras con las que empezó presentando lo que había cocinado, para luego dar paso a su historia.

“Tenía como siete u ocho años, mi hermana hacia este platillo cuando yo iba a su casa, siempre se lo pedía. Un día estaba en su casa, no había carne y le pedí carne. Empecé a escuchar que ella y su esposo se empezaron a pelear, que tristemente era común, ni me asusté. De repente, suena la puerta, Jenni se había ido y me dice su esposo que ella se fue a comprar carne para mí. Esa noche, mientras ella fue a comprar carne para el espagueti, él empezó a abusar de mí sexualmente”, relató Rosie Rivera sobre la agresión que sufrió por parte de José Trinidad Marín, quien fue el esposo de Jenni Rivera.

Antes sus palabras, los jueces y la misma Carmen Villalobos, presentadora del programa, se mostraron bastante sorprendidos ante la revelación de Rosie, y no pudieron contener las lágrimas de dolor, al conocer esta desgarradora historia.

De igual manera, sus compañeros se miraban los unos a los otros, muy impactados por la triste y fuerte historia de Rosie Rivera cuando tan solo era una niña.

“Ella (Jenni Rivera) no lo sabía, obviamente. Yo ya estoy sana. A los 25 años entregué mi vida a Cristo y el empezó a sanarme. El ciclo de víctima va de víctima, a sobrevivir, a victoriosa. Hablo de este tema. Sé que es un poco fuerte, pero lo puse en un platillo verde porque para mí el verde es esperanza y yo anhelo darle esperanza a cualquier persona que ha vivido esto. Rompiendo ciclos porque este es el platillo favorito de mi niña de 10 años. Lo que tanto odié, porque no comí este platillo durante 11 años, me daba asco”, agregó Rosie, mientras todos aplaudían su valentía.

Finalmente, aunque el plato elaborado por Rosie Rivera no ganó la inmunidad, si fue muy valorado por los jueves, pues la jueza Belén le dijo que era una persona con mucho valor, y una mujer muy admirable.

Al final, los platos de David Salomón, Alicia Machado, José María Galeano y Natalia Juárez, fueron los finalistas a pasar la “prueba de inmunidad”.

