¿Quiénes aceptaron entrar a La Casa de los Famosos All-Stars 2025?

La Casa de los Famosos All-Stars está confirmado estrenar en Telemundo a principio de 2025. En esta nueva temporada se espera que regresen famosos de las últimas cuatro temporadas. Ya suenan varios nombres y hasta se dice que ya firmaron el contrato para regresar a la casa.

Lupillo Rivera dijo que quiere la revancha en LCDLF. “Yo sé que mucha gente está disgustada porque no gane el primer lugar”, dijo el cantante de música regional mexicana durante una presentación. “Tuve una conversación muy interesante con toda la producción de La Casa de los Famosos”. Mientras tanto el público le gritaba que “no regrese”, Lupillo dice que tiene que seguir lo que su público diga pero “quiero proponerle algo al público y a mi equipo. Se me ocurre, volver a entrar a los All-Stars de La Casa de los Famosos. No mas para una cosa, para vengar a todo mi público…juegan o no juegan?”.

Según Chisme No Like, Lupillo ya firmó contrato con Telemundo para regresar a LCDLF. El mismo medio asegura que Telemundo le estaría pagando una gran cantidad de dinero a Lupillo para que regrese a la competencia.

Famosos que entrarían a La Casa de los Famosos All-Stars

Los medios reportan que cuatro famosos están confirmados para entrar a La Casa de los Famosos All-Stars. Se dice que las estrellas que firmaron contrato con Telemundo son: Laura Bozzo, Alicia Machado, Niurka Marcos y Lupillo Rivera. Se espera que la nueva temporada de LCDLF estrenará en enero de 2025.

Alicia Machado es la ganadora de la primera temporada.

Laura Bozzo formó parte de la segunda temporada. La presentadora de TV duró 84 días y fue la 12va eliminada.

Niurka Marcos estuvo en la segunda temporada. La Mujer Escándalo duró 42 días antes de convertirse en la sexta eliminada de la temporada.

Lupillo Rivera era el favorito en ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. El cantante llegó a la gran final pero se quedo en tercer lugar, llevándose a casa 50 mil dólares.

Telemundo no ha confirmado oficialmente la entrada de estos cuatro famosos. Pero sin duda al público le gustaría verlos competir bajo el mismo techo.