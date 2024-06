Lupillo Rivera firma contrato para la revancha en La Casa de los Famosos All-Stars

Lupillo Rivera confirma su entrada a La Casa de los Famosos All-Stars. Así es, el cantante de música regional mexicana regresa al reality de Telemundo. Él mismo lo confirmó durante uno de los eventos de

El Show de Píolin. “Voy a entrar para vengar a todo mi público”, anunció Lupillo entre risas. “Para darle en la madre a todos esos cabro** que entren”.

Al parecer Lupillo ya firmó nuevo contrato con Telemundo para entrar a La Casa de los Famosos All-Stars. “Yo sé que mucha gente está disgustada porque no gane el primer lugar”. “Tuve una conversación muy interesante con toda la producción de La Casa de los Famosos”.

Mientras el público le grita que “no regrese”, Lupillo dice que tiene que seguir lo que su público diga pero “quiero proponerle algo al público y a mi equipo. “Se me ocurre, volver a entrar a los All-Stars de La Casa de los Famosos. No mas para una cosa, para vengar a todo mi público….juegan o no juegan?”.

Así es, Lupillo quiere la revancha en el reality de Telemundo. Pero antes de regresar a LCDLF, Lupillo estará en otro reality. El cantante estará en La Voz México de TV Azteca. Ahora lo que muchos se preguntan si Belinda también estará en La Voz México como jueza. Si es así, estaría interesante ver su interacción después de todo lo que reveló Lupillo en LCDLF4.

Play

Otros confirmados para La Casa de los Famosos All-Stars

Según Chisme No Like, Telemundo le estaría pagando una gran cantidad de dinero a Lupillo para que regrese a La Casa de los Famosos.

Además el canal de entretenimiento informa que a la nueva temporada están confirmadas cuatro estrellas: Laura Bozzo, Alicia Machado, Niurka Marcos y Lupillo Rivera. Se espera que la nueva temporada de LCDLF estrenará en enero de 2025.