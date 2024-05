Prueba que a Clovis Nienow ya no le interesa Aleska Génesis

Aleska Génesis tuvo dos pretendientes en La Casa de los Famosos, Christian Estrada y Clovis Nienow. Pero ella dejo claro en la casa que le interesaba más Christian que Clovis. Hasta dijo que prefería no volver a verlo después que termine el show. Esto le dolió a Clovis por lo que ya no busca tener un romance con Aleska.

Así es, Clovis ya no está interesado en Aleska. Por ahí dicen que ahora ella está interesada en Clovis. Ya que sigue hablando de él. Pero él ya le dijo que prefiere tener una amistad y que está enfocado en su carrera.

Clovis ahora tiene un futuro en la televisión. Ya está confirmado para estar una de las series más vistas de Telemundo. También será conductor de un programa y hasta podría entrar en otro reality en el 2025.

Lo cierto es que el empresario mexicano a cambiado su enfoque. Abajo tenemos algunas pruebas de los desplantes que le ha hecho Clovis a Aleska.

También ojalá que a Ariadna que está al lado mío no la involucre” le va a tocar soportar a Aleska que alguna vez pensó que Clovis la pondría a ella por encima de Ari. Me reí 🤣👸🏻 #lcdlf4

Aleska se encuentra con Clovis en el aeropuerto, él se acerca a responder algunas preguntas de los medios pero luego se va y la deja sola. Esa no es la única vez.

No se ataquen con Clovis, que él sigue firme, la colgada ahora es ella y que disque no ganará Maripily por grosera etc, pero al final Clovis se va y la deja, él no le interesa ya. #LCDLF4 pic.twitter.com/GroVIxMvM7

— Julian Gonzalez Tovar (@FJGT06) May 21, 2024