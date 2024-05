Patricia Corcino hace fuerte confesión sobre Romeh: ¿Qué pasó?

Patricia Corcino utilizó sus redes sociales para confesar algo fuerte sobre Rodrigo Romeh y el cuarto Tierra. Al parecer Romeh tenía prohibido acercarse a Patricia. Según fue Ariadna Gutiérrez quien le prohibió el contacto con la puertorriqueña. Pero Romeh la buscaba cuando ella estaba sola.

Resulta que una de las fiestas en La Casa de los Famosos, ella se le acercó a Romeh para que la cargará mientras bailaban. Romeh la cargó a Patricia, y esto no le gusto al Cuarto Tierra. Al punto que las chicas de Tierra vinieron y se lo llevaron. Algunos dicen que Ariadna se lo llevó y Romeh ya no pudo bailar con Patricia. “Lo llamaron y le prohibieron”, dice Patricia, quien asegura que dos personas de su cuarto le prohibieron a Romeh compartir con ella. Esas dos personas se dicen que son Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera. “Yo me di cuenta de todo y me quede callada. Pero él se dio cuenta que yo me di cuenta”.

Patricia asegura que Romeh la buscaba cuando ella estaba sola para hablar con ella. “Cuando él encontraba la oportunidad que yo estaba sola en el gimnasio o en la cocina, él trato de dejarme saber que fue por otra cosa”, dijo Patricia. “El buscaba que yo le creyera”. En otras palabras Patricia dice que Romeh trataba de que ella creyera que la razón de que no se le acercaba era por otras cosas y no porque lo tenía prohibido. “Pero yo sé que le prohibieron hablar conmigo y me parece muy bajo porque es como una inseguridad”.

https://x.com/pvagsomllb/status/1792063532424413231

Patricia revela que una vez que Ariadna se fue de La Casa de los Famosos. Ellos pudieron hablar más. “Ya no había tanto forcejeo y tanta limitación”, dijo Patricia. “Tuvimos la oportunidad de hablar más y llevarnos bien”.

https://x.com/pvagsomllb/status/1792065072124121465

Cabe mencionar que una vez que Ariadna fue eliminada de LCDLF4, dijo que en la casa quedaban tres chicas que estaban enamoradas de Romeh. No dijo nombre pero se sospecha que eran: Patricia, Alana y Aleska.