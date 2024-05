¿Prueba que producción metió mano para eliminar a Paulo de LCDLF4?

El actor Paulo Quevedo se convirtió en el séptimo finalista de ser eliminado de La Casa de los Famosos. Pero dicen que el presentador Nacho Lozano dejo al descubierto que producción cometió fraude.

En las redes sociales anda dando vueltas un video donde se ve a Nacho anunciando que Paulo era el séptimo finalista antes de que se cerraras las votaciones. Resulta que Nacho le pregunta a Patricia Corcino: “¿Qué hizo? es corazón, es estrategia cómo es que lo tenemos como séptimo finalista?”, pregunta Nacho a Patricia. Nacho hizo esta pregunta antes de que se cerrarán las votaciones el jueves 16 de mayo.

Ahora muchos fans de LCDLF4 dicen que esto es una prueba que producción hizo fraude. “Telemundo, respeten nuestros votos. Fue fraude. Era Aleska la que tenía que salir”, opinó un internauta. Otro agregó: “A Paulo no lo sacó el público, lo saco la producción”. Abajo se puede ver el momento.

Play

Lo cierto es que antes de que Paulo sea eliminado, en la casa habían siete finalistas – Lupillo Rivera, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh, Geraldine Bazán, Paulo Quevedo, Alana Lliteras y Aleska Génesis.

https://x.com/danielagom32/status/1791304955048972452

Nacho pudo haberse referido a Paulo como séptimo finalista porque forma parte de los siete finalistas.

Pero las redes aseguran que Aleska era quien iba a salir pero producción decidió eliminar a Paulo. Así dejan a Aleska unos días más con Lupillo para seguir creando drama en La Casa de los Famosos.

Paulo habla después de su salida

Tras su eliminación, Paulo dijo que Lupillo no debería ganar La Casa de los Famosos. “Porque a lo largo del show ha hecho cosas que para mi en lo personal, no me parece. No te puedes llamar el salvavidas de La Casa de los Famosos. Tu no le salvaste la vida a nadie. Tu no le diste el aceite a nadie para que todos creyeran que eres un salvador…Ese juego que él estableció no me parece para nada acto para La Casa de los Famosos”.

https://x.com/Andreia599/status/1791558843312333209