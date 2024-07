Presentadora de Telemundo revela cifra del cual fue su sueldo en Univision: “Una porquería”

Aleyda Ortiz reveló la cifra del sueldo que recibió en Univision. Una cifra que ella calificó como “una porquería”. La puertorriqueña se sentó a hablar de su vida en el canal de YouTube de Rodner Figueroa. En la entrevista habló de su experiencia en Nuestra Belleza Latina.

En la conversación salió el tema del salario que recibió en su primer contrato con Univision tras ganar Nuestra Belleza Latina 2014. “Cuando yo gané yo sentí que esto podía apagarme como podía ser también el cambio que yo iba a lograr en mi vida porque hay mucha presión”, contó Ortiz en “Cara a Cara” con Rodner Figueroa. “Yo sentí que a mí me sacaron de mi casa y me metieron en un mundo que yo no conocía, que yo estaba jovencita, que es un mundo de muchas cosas pasando y a mí me chocó y por un momento sí sentí como ‘guau, esto es mucho’. Incluso la presión social, los ojos de la audiencia, tú no estás acostumbrada a que te critiquen constantemente, a que qué van a decir de esto que me acabo de poner…Ha habido reinas con quienes yo he tenido conversaciones y hay algunas que han pasado por situaciones muy feas que no lo han contado, situaciones difíciles y que se han apagado de alguna manera y que han tenido que buscar otra razón en su vida y otras prioridades”. El tema empieza en el minuto: 29:30

¿De cuánto era su salario de Aleyda en Univision?

En la entrevista con Rodner, Aleyda reveló que su primer contrato de Nuestra Belleza Latina “fue de 25 mil dólares [al año]El salario que te ofrecen es una porquería el primer año“.

Rodner no pudo ocultar su asombro al conocer la baja cantidad que recibía mensualmente la ahora presentadora de En Casa con Telemundo. “Vamos a suponer entonces 2,100 dólares al mes más o menos, de ahí le tienes que quitar un 40% de impuestos que te quita el gobierno, o sea que te quedaban aproximadamente un poquito más de mil dólares para tus gastos mensuales…No es nada”.