Aleyda Ortiz habla de su trabajo en Telemundo ¿Está fija ‘En Casa con Telemundo’?

Aleyda Ortiz se ha convertido en una de las caras que aparecen constantemente en la pantalla de la cadena Telemundo. Ha pasado por el matutino Hoy Día, La Mesa Caliente y ahora parece estar fija en En Casa con Telemundo.

¿Pero es ella la sustituta de la hondureña Ana Jurka, quien se despidió del programa de las tardes en este febrero de 2023? No. Al menos, no oficialmente. El que no haya habido un nombramiento oficial del equipo nuevo, que también conforman Carlos Aydan y Andrea Meza, tiene preocupados a sus fans. Por eso, la ex ganadora de Nuestra Belleza Latina decidió hacer una transmisión en vivo en sus redes y contarlo todo sobre su situación en la televisión en español de Estados Unidos.

Aleyda Ortiz en la TV

La belleza puertorriqueña explicó a sus seguidores que trabajar en la televisión no es tan sencillo como parece, incluso si se entra ya con un contrato, como fue su caso como ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina.

“Es difícil, esta industria es inestable, no es personal. Yo he aprendido a hacer las paces con eso, he aprendido a que no es personal. Ustedes saben ya yo llevo casi, ya ni me acuerdo cuántos años llevo, y en esos años de carrera yo he salido de la televisión como en tres ocasiones ya. Bueno dos veces, luego que se acabó Sábado gigante fue un período que estuve fuera y cuando terminé el proyecto del News Café en Univision ahí también estuve un período fuera, y gracias a Dios Telemundo me llamó y estoy contenta”, recordó.

“Gracias a Dios he construido una carrera y también he construido una familia con el apoyo de mi esposo, hemos hecho una buena mancuerna para que los dos podamos cumplir nuestros sueños, así que ahí andamos apoyándonos”, dijo en relación a su marido, el empresario cubano Ricardo Casanova, con quien se casó en 2019.

Aleyda Ortiz en En Casa con Telemundo

Después de aparecer esporádicamente en los programas en vivo de la cadena, Aleyda se convirtió en una de las presentadoras habituales de la producción del inicio de las tardes. Desde que se anunció que Ana Jurka volvería a dedicarse únicamente a deportes, muchos se preguntaron si ella sería nombrada su substituta.

“Yo estoy fija allí por lo pronto. Yo me lo voy a gozar, me lo voy a disfrutar y voy a dar lo mejor de mí hasta que Dios quiera”, dijo para responder las preguntas que le hicieron sus fans al respecto.

Las lecciones de Don Francisco

Para Aleyda Ortiz, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo latino, los vaivenes de su profesión deben ser tomados con filosofía. “Yo estaba en Univision en un proyecto, ustedes saben, estuve allí cuatro años, también tenía un proyecto en Despierta América, que estuve también en ese mismo tiempo, y fue un periodo hermoso, tengo amistades, gente que quiero mucho. Pero la vida en la televisión es así, tiene sus ciclos y esto lo aprendí con Don Francisco”, indicó.

“Él siempre decía ‘esto es un hasta siempre’ porque hoy estamos, mañana no estamos […], así que simplemente se acabó mi periodo ahí y ahora estoy en otro proyecto, pero yo siempre estoy abierta a todos los proyectos”, señaló. “Yo soy una persona muy creyente, muy espiritual y siempre le pido a Dios ‘ponme en el lugar correcto, ponme donde me quieran, ponme donde me respeten, ponme donde me valoren'”. Aleyda considera que no hay oportunidades pequeñas. “Pienso que Dios te pone en el lugar correcto, así que estoy contenta [de estar en En casa con Telemundo] y estoy esperanzada de que esto traiga también otras bendiciones, otros proyectos. De eso se trata”.