Ana Jurka se despide de ‘En Casa con Telemundo’ entre mariachis y muchas lágrimas

Ana Jurka se despidió este viernes 18 de febrero de En Casa con Telemundo, el programa que durante tres años lideró en las tardes con el conductor puertorriqueño Carlos Aydan. La presentadora hondureña fue homenajeada por sus compañeros de frente y detrás de lágrimas, en una transmisión a la que acudió hasta su familia.

A diferencia de otros talentos de Telemundo y Univision, la periodista hondureña seguirá en la cadena, pero concentrada en su función original: el de experta deportiva. Jurka regresa a partir del lunes a dedicarse 100% a deportes.

¿Qué pasó con Ana Jurka?

En sus palabras finales en el programa de las tardes, la conductora explicó que “me pidieron durante la pandemia prestada para hacer un programa de media hora que tenía la misión de dar luz al público durante la pandemia. De media hora pasó a una hora y luego a dos. No lo esperábamos, pero mucho menos que de querer dar luz al público, eso nos diera luz a nosotros mismos”.

Sin embargo, Deportes reclamó a la que se considera una de sus principales estrellas. Ana Jurka es una de las figuras más queridas del mundo del deporte en la televisión en español de Estados Unidos. Ahora, además, el departamento sufrió los recortes de personal de la cadena, con la salida entre otros del comentarista mexicano Karim Merinduru.

Las lágrimas de la despedida

Luchando por contener el llanto y agarrada de la mano de Aydan, Ana Jurka dio las gracias a cada uno de sus compañeros y reflexionó sobre lo que había aprendido durante los casi tres años que pasó en la revista televisiva de las tardes.

Según reveló, la conductora se descubrió “más femenina de lo que pensaba, me acercó a mi mamá” y le enseñó que está bien relajarse “y ser uno mismo”. Y es que como comentarista deportiva ella hablaba con objetividad sobre las noticias del tema o de algún desempeño de un atleta o un equipo. Su función en En Casa con Telemundo era totalmente opuesta.

“Yo no estaba acostumbrada a dar mis propias opiniones y expresar mis idea sin un guión, pero he de admitir que me ha gustado”, dijo en una entrevista con AhoraMismo.com, poco antes de ir al Mundial de Qatar.

La compañía familiar

Para acompañarla en un momento tan emotivo estuvieron en el estudio el esposo y los hijos de la conductora, quienes corrieron a abrazarla cuando tras sus dulces palabras – que por cierto causaron que Carlos Aydan llorara de tristeza.

Su esposo Joshua Jurka y sus pequeños Noah y Seth estaban tan emocionados como ella, en especial Seth, el mayor, quien también rompió en llanto al ver triste a su mamá. Sin embargo, después llegó la fiesta, pues antes de que pasara la familia entró al estudio un entusiasta mariachi que la celebró.

Ana Jurka subrayó que no es una despedida, pues piensa volver de visita al estudio de En Casa con Telemundo. Además, su público puede verla en los distintos espacios deportivos de la cadena Telemundo.