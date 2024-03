¿Por qué sacaron a Thalí García de “El Señor de los Cielos”?

La noche del miércoles el personaje de Berenice Ahumada murió en la serie El Señor de los Cielos 9. Ya se sospechaba que Berenice iba a llegar a su final, ya que Thalí García había anunciado su corta participación en la serie. Tras escaparse de La Casa de los Famosos, Thalí hizo varias acusaciones contra la cadena Telemundo.

Una de las acusaciones fue que la producción había decidido tener a su personaje por poco tiempo en la nueva temporada. Así que ella decidió no participar en la novena temporada de ESDLC. “Me querían sacar del proyecto antes de tiempo, cuando me entero, notifico que no voy a hacer la novena temporada, me busca alguien de legal de la compañía en Estados Unidos, para decirme que yo estaba obligada a hacerla por contrato, cosa que es mentira, porque jamás he cobrado un hold fee. Que si no aceptaba, iban a ir legalmente en mi contra”.

Thalí quería estar en la temporada completa y si no era así, ella prefería no estar en ESDLC.

“Me llamó Karen Barroeta (ex ejecutiva de Telemundo) y me dijo que me ofrecía estar en 30 capítulos en la serie y pagarme dos meses de mi sueldo. Por agradecimiento acepto por agradecimiento a la compañia…y cuando le digo que sí me dice, que a cambio tenía que estar dos semanas en el reality de ‘Los 50’. Ya que tenía otro compromiso y retirarme el 9 de junio…Básicamente, todo lo que hice en ‘Los 50’, era una falsa participación… Recibo instrucciones tácitas de que busque conflicto con Manelyk. Me imagino que ella también recibió las mismas instrucciones…lo que sí nunca se me dijo, es que alguien me iba a golpear en la cara al segunda día. Se la sacó a esa participante y continue mi participación obligada…Me venían amenazando hace meses”.

¿Quién mata a Berenice en ESDLC

En la escena, Berenice está discutiendo con Aurelio Casillas (Rafael Amaya), el personaje protagónico de la serie, y Jaime Rosales (Alan Slim) está presente. Cuando de repente este la empuja y ella sufre una mortal caída. Abajo está el capítulo completo.

Thalí se despide de su compañero de ESDLC

Tras la muerte de su personaje, Thalí tuiteó lo siguiente: “Alan Slim eres lo mejor que me pasó, te aplaudo el gran actor que eres, tu generosidad. Eres sin duda el mejor compañero en escena que he tenido y de los mejores amigos que Dios me ha regalado. Te amo con el alma…Gracias Bere, fue un honor



Horas más tarde, Thalí dijo lo siguiente en Instagram: “Qué nostalgia cerrar un ciclo tan largo, tantos años, tanto cariño. Pero se muere un personaje para dar vida a nuevos y mejores. Por siempre agradecida por regalarme a la Neni. Fue un honor formar parte de la serie más vista de la TV Hispana”.