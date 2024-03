Paulo Quevedo entra a La Casa de los Famosos 4: ¿Quién es él?

Paulo Quevedo es el nuevo integrante de La Casa de los Famosos 4. El actor y modelo de 49 años sorprendió a los habitantes el pasado domingo cuando se presentó como el nuevo habitante.

Paulo entró al reality tras la expulsión de El Cañón y la salida de Thalí García y Gregorio Pernía.

¿Quién es Paulo Quevedo

Paulo Quevedo empezó su carrera como cantante formando parte del grupo Tierra Cero y luego se unió al grupo Cairo, en 1997. En el mismo año, Paulo dio el saltó a las telenovelas. El actor es conocido por el papel de Alberto Gutiérrez en la telenovela La mujer en el espejo de la cadena Telemundo, telenovela grabada en Colombia. En dicha novela compartió créditos con Gabriela Vergara, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, entre otros. También ha actuado en otras telenovelas como Olvidarte jamás de la cadena Venevisión, grabada en los Estados Unidos. Poco tiempo después regresa a Telemundo, actuando en Una Maid en Manhattan, Marido en alquiler. En la actualidad tiene un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo.

Paulo tiene un hijo y está casado

En agosto de 2021, Paulo le dio la bienvenida a su hijo Dylan Antonio. El nacimiento de su hijo fue un momento agridulce, ya que estaba feliz de convertirse en padre justo cuando había fallecido su madre de Covid. “Sufrí la pérdida de mi madre por la Covid-19, porque la tenía en el hospital. De sus cinco hijos cuatro ya tenían hijos y de mi era al que estaba esperando, pero como la internaron no podíamos entrar a verla, pero nunca le pude decir que ya estábamos esperando a su nieto. Fue muy difícil para mí, y la verdad fue de los más difícil, porque literal tenía un píe dentro de mis peores días de mi vida y el otro en los mejores de mi vida. Entonces mi madre nace un 13 de marzo y muere el 13 de marzo, y la vida me trajo esta alegría, y realmente la vida me cambió por completo”.

Paulo está casado con la modelo y actriz Rosina Grosso, según SBPNoticias.