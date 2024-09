Maripily termina con su novio brasileño

Maripily Rivera vuelve a la soltería. El Huracán Boricua hizo confirmó en sus redes que terminó con su novio brasileño Clovis Graciano.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 se reencontró con el brasileño después de varios años de haber tenido un romance. Pero esta segunda oportunidad que se dieron no duro mucho. Ya que apenas hace unos dos meses había confirmado su noviazgo con Clovis. “Están pasando muchas cosas bonitas positivas en mi vida y el amor me tenía que llegar porque me lo merezco y hay que sacar también tiempito para el amor y uno darse esos tiempitos”, dijo Maripily el pasado mes de agosto en Despierta América.

Pero ahora la empresaria asegura estar mejor soltera. “Soltera estoy mejor. A esta edad solo me estoy enfocando en el gimnasio, mi salud mental y mi progreso personal”, escribió Maripily en su Instagram. Además ya eliminó de sus redes las fotos en las que presumía de la compañía de Clovis.

Telemundo también confirmó la noticia. “Nuestra querida Maripily terminó con su novio brasileño. Ella misma lo confirmó diciendo que había vuelto a su mundo de la soltería y sin compromiso, y dice que a esta edad solo está enfocada en el gym, en su salud mental y en su progreso personal”, informó Gabriel Coronel En Casa con Telemundo.

Play

Maripily no reveló detalles de las razones de la ruptura. Pero se especula que posiblemente terminaron por la distancia. Ya que Graciano vive en Las Vegas, mientras que Maripily vive en Puerto Rico. Carlos Adyan, presentador de En Casa con Telemundo, hizo el comentario en el programa que posiblementa la distancia podría ser la razón de la ruptura.

Maripily llegó hablar de boda con su ex

#MaripilyRivera anunció su regreso a la soltería, pues confirmó su ruptura con el brasileño #ClovisGraciano y compartió cómo está enfocando su energía en su bienestar personal y salud mental. #EnCasaconTelemundo https://t.co/tSXoPvXaWG — EnCasaConTelemundo (@ECCTelemundo) September 9, 2024



Durante una entrevista en el mes de agosto, Maripily dijo que había hablado con Graciano.”Estoy enamorada…Va superbien. Estuve en Las Vegas celebrando el cumpleaños de él”, compartió Maripily en agosto con People en Español. Le preguntaron si habría boda. “Lo hemos hablado ya”, confesó la ganadora de LCDLF4. “Creo que nosotros no tenemos que esperar porque llevamos siete años conociéndonos. De retomar la relación llevamos un año y nos queremos casar, lo vamos a hacer”.