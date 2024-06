Lupillo Rivera no demandará a Maripily Rivera: ¿Qué pasó?

Lupillo Rivera asegura que ya no demandará a Maripily Rivera. Durante una entrevista con Molusco TV habló detalladamente sobre todo lo que pasó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. También respondió a la pregunta sobre la demanda que le iba a poner a Maripily, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez. “Siempre voy a admirar a Maripily por su personalidad”, dijo Lupillo y agregó que todo lo que dijo en La Casa de los Famosos, ahí se quedo. Lupillo asegura que solo se quedo con todo lo bueno de La Casa de los Famosos. Abajo puede ver la entrevista completa.

Lupillo revela si se quedo con las ganas de sacar a Maripily

Durante la entrevista, Molusco le pregunta si se quedo con las ganas de sacar a Maripily de LCDLF. “Yo sabía que Maripily nunca iba a salir. Yo sabía que Maripily iba a llegar al primero, segundo o tercer lugar”, contestó Lupillo. Aunque en el 24/7 dijo que Maripily no iba a ganar, Lupillo aclaró que “una noche el dijo que ‘si Maripily no sale hoy va a ganar’ y se lo dije a Romeh y a Paulo”. Según Lupillo sus compañeros estaban seguro que Lupillo era más fuerte que Maripily pero Lupillo sabía que él no iba a ganar porque todos se iban a enojar cuando los iba a sacar del juego.

La frase de Maripily que le molestaba a Lupillo

A Lupillo no le gustaba cuando Maripily le gritaba: “Eres un pandillero”. “Me encabronaba”, compartió Lupillo entre risas. “Yo crecí con puros pandilleros, con puros cholos y en los barrios más peligrosos de Long Beach. Me enojaba porque ‘por qué criticas a mi gente, que también tienen sentimientos. Viven en una vida dura, una vida distinta a las personas normales. No tienes que criticarlos sino ayudarlos…yo no fui pandilleros. Yo los conocía a todos y les ayudaba cuando los tenía que ayudar. Los pandilleros son la gente mas leal y firme que vas a conocer”.

“Al juego nunca lo vi como competencia. Yo lo vi como un juego”.