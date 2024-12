Maripily Rivera insultó a Poncho De Nigris – VIDEO

La Casa de los Famosos All Star todavía no comienza y ya se han vivido las primeras peleas entre dos de sus confirmados ya participantes en esta nueva temporada que dará inicio en el mes de febrero de 2025 por el canal de Telemundo.

El gran escándalo fue protagonizado por la ganadora de la pasada temporada del reality show, Maripily Rivera y Poncho de Nigris, quienes han sido dos figuras claves para el éxito que ha tenido La Casa de los Famosos.

Pues bien, ambos, aunque no se conocen todavía, tuvieron su primer encontronazo en televisión, durante su presentación en ‘Hoy Día’ de Telemundo, el día martes 17 de diciembre de 2024, cuando el conductor mexicano, comparó a la boricua con Wendy Guevara, y además, aseguró que Wendy arrasará con todos los habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars. Además, Poncho de Nigris dijo que quien Maripily Rivera le parece “una mujer con cara de hombre”.

Ante esto, el “huracán boricua” reaccionó, asegurando que ella podría ganarle en votaciones a él y a Wendy, porque tiene un gran publico que la respalda. De igual manera, aseguró que no conocía al mexicano, por lo que haciendo una búsqueda en internet, se enteró de varias polémicas de Poncho de Nigris, entre ellas que el originario de Monterrey ha violentado a su madre. Debido a ellos, Maripily Rivera dijo que no está dispuesta a permitir ninguna falta de respeto hacía ella, por una persona que considera es “un mueble”.

“Yo no sé quién es Poncho de Nigris, lo acabo de ver ahora de frente. Hola Poncho, buenos días, mira, yo soy el huracán boricua, el huracán de todo el mundo, yo salí en La Casa de los Famosos por ser auténtica y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes, fue el público. Otra cosa, deja de estar mencionando mi nombre porque tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Cuando tú entras a un reality menciona tu nombre, sé auténtico, no seas un mueble más”, comenzó diciendo Maripily Rivera.

Posteriormente se refirió a las comparaciones con Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. “Trata de que cuando entres al reality hacer cosas, porque yo con Wendy no tengo nada. La conozco, espectacular, la admiro muchísimo, pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en tu sitio”.

Cada vez que se pronunciaba ante Poncho de Nigris, la puertorriqueña se iba enojando cada vez más, hasta tal punto que llegó a comparar al presentador mexicano, con el cantante y ex participante de La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera, con él.

“Si tú vienes y señalas a una mujer y te gusta hablar de la mujer y no respetarla conmigo no lo vas a hacer, te ubicas porque si eres otro más de Lupillo yo te ubico a ti y te enseño quién es Maripily”, expresó.

Ante la fuerte discusión, Poncho de Nigris y tras su enfrentamiento con Maripily Rivera, recurrió a sus redes sociales, para arremeter contra la ganadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

“Yo no entendía nada, las casas de Telemundo yo las veía por TikTok, entonces yo decía: ‘está grite y grite como un chango enojado’. Ese discurso feminista que tiran todas, te empiezan a insultar y a faltar al respeto y luego sacan su ‘fachista’ y no sé qué porque les contestas. Maripily es un hombre, tiene demasiada testosterona (…) no se le puede respetar como mujer si te viene a gritar y es un hombre que se pone a gritar como chango. Si ella entra a un reality en México es la primera que sale, la primera semana. Está fea y aparte enojona. No me pareció que aquí la productora, que le dije que no quería broncas, me apagara el micrófono (…) creo que no fue parejo”, dijo Poncho de Nigris

