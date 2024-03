¿Maripily escupe en la comida del Cuarto Tierra en LCDLF4? – VIDEO

Este fin de semana empezó a circular un video donde supuestamente se ve a Maripily escupir en la comida del Cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 4. El Huracán Boricua se encuentra en la cocina con Paulo, Alana y La Melaza. A Maripily se la vez bromeando con Paulo, y este se acerca a Alana y le dice algo en el oido. Alana no se ríe y solo mira la cámara.

En las redes sociales no dejan de hablar sobre este momento en LCDLF4. “Maripily escupiendo la comida de alguien más en La Casa de los Famosos. Para esos actos ¿No hay sanciones?”, pregunta un usuario.

“Acabo de ver un video de Maripily escupiendo la comida de alguien. Eso ya es tener problemas mentales”, dice Ary.

Play

“Esta señora es enferma. Que asco y la producción dejará que se coman esta comida. Maripily ya ni el abogado del diablo te podría defender”, comentó otro.

¿Maripily escupió en la comida de alguien?

A Maripily se acerca a la comida pero no se escucha que escupa. Así que ella estaba olfateando la comida. Así que Maripily no escupió. El otro día Maripily sí escupió unas espinacas con mantequilla que hizo Ariadna Gutiérrez. Pero en esta ocasión no se escucha en el micrófono que ella escupa la comida.