El cuarto Tierra se va fuertemente contra Maripily: ¿Qué le dijeron?

El cuarto Tierra enfrentó a Maripily durante el posicionamiento de la noche del domingo en La Casa de los Famosos. Ariadna Gutiérrez fue la primera en enfrentar a Maripily, quien está nominada esta semana. Después La Divaza, Clovis y Romeh. Lupillo Rivera fue el único del cuarto que no enfrentó a Maripily. Pero Maripily no se quedo callada.

Ariadna vs. Maripily

Ariadna le dijo que no le gusta que ella insulta y se burla de La Divaza por su depresión. “Una persona como tu que se burla de las condiciones mentales de una persona, no merece estar en televisión o en un programa como este”, le dijo Ariadna. Ariadna también le dijo que sabe que su hijo no está orgulloso de lo que ella está haciendo últimamente. Maripily le dijo que “no meta a su hijo”. “Eres un mueble, estas manipulada por Lupillo…y jamás té he faltado el respeto…la corona te queda grande pero la corona de hipócrita te va”.

La Divaza vs. Maripily

La Divaza le aclaró que ella no voto por ella para que quede nominada. “Todo lo que empezaste hablar de nosotros, me he quedado en shock…tu fuiste la empezaste el tren de odio. Cuando te burlabas del físico de La Bronca, cuando le dijiste a Aleska que se vaya hacer una prueba [de VIH]…de quienes hablaste tan mal ahora son tus mejores amigas y con todos ellos fuiste hablar mal de nosotros”, le dijo La Divaza. Maripily le dijo que “que pena verte hablar así. Lo único que sirves en la casa es para dormir y llorar en todas las esquinas, que no sé si es tu estrategias. No sirves para nada…tu te burlas de mí y hasta estabas rifando mi cama…ustedes planearon este complot para sacarme”.

Clovis vs. Maripily

Clovis empezó diciendo que este fue su posicionamiento más triste y más sincero. “Maripily me siento muy decepcionado de ti. Confié en ti y nos traicionaste. Habiamos prometido en el cuarto fue no nominarlos o hablar de nosotros en el cuarto. Pero lo primero que hiciste fue salir y nominar a Lupillo y hablar peste de todos nosotros. Sé que la gente que nos apoya se siente traicionada”, le dijo Clovis. Maripily le contestó que ella se siente traicionada porque ellos armaron el complot para que la nominarán. Tierra se puso de acuerdo con Agua para que la nominen. “El público me ha visto que me han traicionado”, respondió Maripily.

Romeh vs. Maripily

Romeh le dijo que ella fue la gran decepción. Eres una mentirosa compulsiva. Romeh se dirigió al público y le dijo que iba a demostrar como miente. Ya que ella había dicho que conoce a La Melaza desde hace años. Por lo que en frente de todos le pregunto a La Melaza que “¿desde cuándo conoce a Maripily?” y este contestó que la conoció en el hotel, antes de entrar a LCDLF4. Maripily le contestó diciendo que “te pasas hablando de las mujeres, te pasas hablando de Serrath y Cristina…la chismosa eres tú. Y yo conozco a Melaza por mi ex marido y dije que le iba a enviar ropa cuando salga del show”.

Nacho tuvo que pedir a Romeh que la deje hablar porque él no paraba de decir “mentiras”.

Geraldine y Serrath también enfrentaron a Maripily

Por primera vez, los nuevos habitantes pudieron participar en el posicionamiento. Geraldine le dijo que se para detrás de ella porque solamente a tenido problemas con ella.

Serrath la enfrentó porque no le gusto que la mandara a callar la boca.