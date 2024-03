¿Quién tiene menos votos? Noveno eliminado de La Casa de los Famosos 4

Falta muy poco para conocer al noveno eliminado de La Casa de los Famosos 4. Esta semana los nominados son Maripily, Lupillo Rivera, Alfredo Adame, La Bronca y Cristina Porta. La Melaza tiene el privilegio de salvar a uno de los nominados. Abajo tenemos el porcentaje de los votos del público para esta novena eliminación.

La tabla que publicó lcdlf4_vip muestra que hasta el día viernes la mayoría de los votos los tiene Lupillo Rivera, quien se perfila como el ganador de esta temporada. Mientras que Cristina y La Bronca tienen el menor número de votos.

Lupillo tiene 25 por ciento de los votos.

Maripily tiene el 19.96 por ciento de los votos.

Adame tiene el 19.53 por ciento de los votos.

Cristina tiene el 18 por ciento de los votos.

La Bronca tiene el 16 por ciento de los votos.

Hasta ahora Cristina y La Bronca están en la cuerda floja. Pero todavía falta que La Melaza salve a uno de los nominados.

El público se encuentra votando la noche del domingo. También podrá seguir votando hasta la noche del lunes.

Reacción de los fans

“Después que tanto los protegió por eso ella se fue porque no sentía el mismo apoyo que ella daba. Estar encerrada sentir que no te están dando lo mismo que ofreces, cansa. El sentir que te excluyen en la toma de decisiones porque tú como persona que lees el mensaje no estuvieras donde no sientes que aportas y te toman en consideración y la entiendo por eso no considero que no es traición ya que ella les dijo con anterioridad que iba a jugar sola y al irse corta con su vínculo. Pero ustedes no están listos para esta conversación y si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada”.

“No soporto a Cristina si el lunes baja va a estar peor de INSOPORTABLE”.

“Vamos Cristina si se puede👏👏👏 😍😍 no entiendo la gente como prefiere a un Adame y no a una Cristina q es de las pocas q se las ha cantado claras”

“Maripily debe sufrir primero antes de irse ! Pagar con la misma moneda lo que ella hizo a los@demas !Que se vaya primero Cristina!”