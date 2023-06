Madison Anderson y Pepe Gámez besándose en Nueva York

Los fanáticos de Madison Anderson y Pepe Gámez se lo imaginaron, lo desearon y se les hizo realidad. “Finalmente se dio, nuestra historia de amor #Pepison”, comentó una internauta en las redes. “Disfruten, los amamos muchísimo”.

Los fans están realmente felices que los ex habitantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos estén juntos. Pero no todos están felices. “Poco hombre ilusionó a la otra. Eres uno del montón”, opinó una de seguidoras. Otra recordó que Osmel advirtió a Aleida Núñez en el programa. “Y con Aleida solo fingiste. Que triste que hayas inventado ese cuento, tan falso fuiste? Me decepcionaste Pepe, eso no se hace”.

Pero no todo fue critica. La gran mayoría de los seguidores de ambos están en las nubes por la alegría que sienten que Pepison se les hizo realidad. “Ojalá se animen y se casen, porque de verdad hacen muy linda pareja”, comentó una en Twitter.

Madison y Pepe llegaron a la ciudad de Nueva York este fin de semana ya que la puertorriqueña fue la invitada de honor del Desfile Nacional Puertorriqueño. Durante su estadía, ellos fueron al famoso Times Square a tomarse fotos frente al billboard con fotos de ellos. Madison se tomó sus fotos de su lado y Pepe también, pero abajo pueden notar a la rubia puertorriqueña a la derecha de la foto del actor mexicano.

Pero lo que mas emocionó a sus fans fue el beso que se dieron en un restaurante en Nueva York. Mientras conversaban en una mesa, y cuando creían que nadie los estaba viendo, Madison se acercó a Pepe y lo beso. Abajo puede ver las imágenes

Algunos creen que este video fue fabricado. “Falso…super armado”, opinó un seguidor en Twitter. “No son tan conocidos como para tener paparazzi. Yo hasta sospecho que Pepe avisó. No me odien, ya me voy”.

Pero sus seguidores salieron a su defensa. “No vale responder al hate. Como se ve que no vieron el programa [La Casa de los Famosos”.

