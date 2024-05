Lupillo Rivera retira su amenaza contra Adame: ¿Recibe información de afuera?

Lupillo Rivera se arrepiente de haber amenazado violentamente al actor Alfredo Adame. Pero este arrepentimiento llegó después de que Adame mencionará en la reciente gala que iba a demandar a Lupillo por amenazarlo violentamete. Una amenaza que le lanzó Lupillo a Adame hace dos meses.

Cabe mencionar que Adame es el noveno eliminado de LCDLF4. Ya pasó más de un mes de su salida. Lupillo no había hecho ningún comentario al respecto hasta esta semana. Justo después de que Adame anunciará la demanda en la gala de posicionamiento, donde el cantante dijo que iba a demandar a Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Maripily.

Al retirar la amenaza contra Adame, ha despertado sospechas que Lupillo está recibiendo información desde afuera. Algo que no es permitido en el reality de Telemundo. “Qué evidente que la producción ya le pasó información y eso va contra las reglas”, comentó un fan.

Lupillo dice que estaba enojado en ese momento con Adame y ahora le pide unas disculpas. “Les quiero mandar un saludo a todos los fans de Adame y en algún momento dije cosas muy feas. Que no debería haber dicho”, dijo Lupillo mirando a las cámaras del vestidor. “De una amenaza que no debería haber dicho. Pero vuelvo a lo mismo. Soy un ser humano que me enojo. Me siento atacado y me enojo. Y no tengo como contra atacar. Estoy trabajando en ese cambio. Es mejor dialogar y en ese momento estaba enojado y no es excusa.Públicamente le pido una disculpas al señor Adame por esas cosas que hice que no estuvieron correctas. Estuvieron muy mal de mi parte. La verdad es que lo reconozco”.

Lupillo se disculpa con Adame, Ari y Romeh días antes de cerrar Cuarto Tierra

En el video que dedica a Adame días antes de cerrar el Cuarto Tierra, Lupillo también se disculpa con Ari y Romeh. “Si a Ari algún día la hice sentir mal pues una disculpas. A Romeh una disculpas. A Clovis una disculpa también. Fuimos Cuarto Tierra e hicimos cosas bonitas”.

Lo que ahora muchos fans no entienden porque Lupillo no se disculpa de frente con Romeh. Además días después cerró el Cuarto Tierra con una sonrisa en la cara, mientras Romeh y Maripily sacaron sus cosas en medio del dolor y lagrimas.