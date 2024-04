Lupillo Rivera quiere irse de La Casa de los Famosos

Lupillo Rivera se perfila como uno de los favoritos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo. Pero el cantante de música regional mexicana de 52 años a expresado sus ganas de abandonar el reality. Una madrugada no soportó las ganas de irse que despertó a Ariadna Gutiérrez y le dijo que se iba a ir.

Durante una conversación con Aleska, Ariadna le contó que Lupillo no ha estado bien en desde que entraron los nuevos habitantes a La Casa de los Famosos. Después le tocó subir a la suit con Paulo. “Nosotros perdimos a Lupillo por dos semanas hasta ahora se está recuperando”, revela Ariadna. “Lupillo se quería ir, dos veces. Una noche en la madrugada me despertó y me dijo ‘me voy’”. Ariadna asegura que nadie sabe de esa ocasión que Lupillo la despertó en la madrugada para decirle que se iba.

Ariadna revela que la familia de Lupillo le envió algo en la maleta. Ese algo no lo reveló pero era una señal para decirle Lupillo que algo malo estaba pasando. Además, algunos carritos han pasado por las afueras de la casa donde se filma La Casa de los Famosos ha gritarle a Lupillo que “estaba molestando a Ariadna”. Todo eso afectado al cantante al punto que se ha querido ir.

El miércoles en Noche de Cine, producción decidió revelar cosas que había dicho Lupillo sobre Aleska. Y ahora ella no confía en él. Ariadna le asegura a Aleska que lo producción quiere hacer quedar mal a Lupillo. “Lo están poniendo así. Acuérdate cuando vinieron los 3 productores y viste cómo se puso él. [Lupillo] se les puso cara a cara a esa gente”. Abajo puede ver toda la conversación de Ariadna con Aleska.

Las cámaras fueron censuradas por horas cuando Lupillo enfrentó a producción

La semana pasada las cámaras fueron censuradas por unas cuatro horas. Durante ese tiempo el cuarto Tierra y Agua había pedido abandonar La Casa de los Famosos. Lupillo y La Melaza se ofrecieron a pagar la multa de sus compañeros por romper el contrato de Telemundo. Todo eso no se vio en las cámaras pero se filtró información en las redes y ahora Ariadna lo confirmó en cámara.