Leslie Gallardo pide que expulsen a Thalí García de LCDLF4: ¿Qué pasó?

Un nuevo problema explota en La Casa de los Famosos 4. La protagonista sigue siendo Thalí García. Pero esta vez el problema fue entre Cristina Porta, Sophie Durand y Thalí. El cual se hizo tan grande que Leslie Gallardo dijo que va hablar con La Jefa para que expulsen a Thalí. “Para mí esa persona es mala, tiene el corazón podrido y no tiene sentimientos”, dijo Leslie sobre Thalí a las cámaras, pidiendo a los televidentes que la saquen de LCDLF4.

Todo empezó cuando Sophie le confesó a Cristina que Thalí le había enviado un mensaje de texto antes de entrar a La Casa de los Famosos. En el mensaje, supuestamente Thalí le dijo que la quería meter en el cuarto tierra, algo que a Cristian le llamó la atención y le preguntó a Thalí si eso era cierto. Ella le dice que sí se escribieron pero que nunca había planeado una estrategia con Sophie. Ya que tienen amigos en común, y la quiso proteger pero sin armar ninguna estrategia. A Cristina le molesta que supuestamente Thalí ya le había dicho que ella no había pedido a nadie que se meta con ella al cuarto Tierra y hasta se lo juro por sus hijos.

El problema explota cuando Thalí llama a La Divaza para que le confirme que ella no armó a ningún cuarto y que fue Maripily. Cristina se enoja y le dice “no metas a la gente”. Sophie se asusta y le dice a Thalí que ella no dijo nada de ninguna estrategia. Mientras que Cristiana regresa y Thalí le dice que la está atacando. Además llama a Maripily para que aclare que ella fue quien armó el cuarto. Pero Maripily no quiere meterse en esa discusión. Cristiana le sigue preguntando a Thalí, pero esta le dice: ‘quién tu te crees para hacer preguntas’. Cristina trata de tocar a Thalí, como para que se haga para atrás. Pero a Thalí no le gusta y por poco se van a los golpes.

Telemundo continuó censurando las cámaras…

Maripily quiere arrastrar a Thalí; ;Leslie quiere que expulsen a Thalí

Luego se ve cuando Thalí le dice a Cristina que nadie la quiere y que mejor se regrese a su país [España]. Algo que enojo mucho a todas las chicas del cuarto Fuego. Después todas se enojan con Sophie porque no sostuvo lo que dijo y hasta se disculpó con Thalí.

Maripily aprovechó el momento para pedir a todas que se unan para nominar a Thalí porque en este momento ella está sola. “Yo me aguanto pero yo la arrastraría por toda la casa”, dijo Maripily de lo que le quiere hacer con Thalí en LCDLF4.

Ahora Leslie pide que expulsen a Thalí por discriminación, tras decirle a Cristina que se regrese a su país. Abajo están todas la imágenes.