Laura Zapata está cansada de Alana y Sebastián en TopChef VIP

La actriz mexicana Laura Zapata no duda en expresarse a los cuatro vientos. Este martes 4 de julio anunció en sus redes sociales que está cansada de ver cómo Telemundo hace promoción de los otros participantes de TopChef VIP – Alana y Sebastian. “Yo no sé ustedes pero a mi ya me choco la promoción de este par Alana y Sebastian Villalobos. Qué esto es un programa de corazón Telemundo?”, comentó Laura del nuevo promocional que lanzó Telemundo, donde los protagonistas son los dos jóvenes.

Resulta que la química que han derrochado Alana y Sebas durante toda la competencia ha llevado a muchos televidentes a pensar que podría existir un romance entre ellos.

“Yo creo que el ingrediente principal de cualquier receta es la bonita energía y entre Alanita y yo existe una muy linda energía”, reconocía el influencer colombiano, según People en Español.

Hasta ahora ninguno ha confirmado que haya un romance entre ellos. Pero sus compañeros no tardaron en percatarse de que podría existir algo entre ellos. “Yo fui de los primeros que se dio cuenta porque como estaba ahí con ellos en el grupito cool y de repente salíamos de que a cenar o algo y yo los veía así como muy pegaditos, muy amiguitos…”, reconoció Juan Pablo Gil este lunes en Al rojo vivo.

Marisol Terraza, otra ex participante de TopChef VIP, también notó la química que tienen. “Pero querían ser discretos y yo no decía nada”, comentó la cantante.



Pero a Laura ya le choca que hasta Telemundo le da espacio a esta pareja. Pero no es la única. Sus seguidores la apoyan. “No me gustan Alana y Sebastian! ¡Dos personas arrogantes que no tienen humildad y el canal aprueba todo el odio! ¡Vamos, Laura, estoy contigo!”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Arriba mi querida Laura, tu no mires a los demás dejamos que se undan ellos solos, tu has demostrado ser una persona de respeto y si ellos se portan como niños pues que mal, tu sigue y esperemos estés entre los finalistas”.

Más sobre Laura Zapata

Laura Zapata es una de las grandes actrices y cantantes de México. Conocida por sus grandes personajes antagónicos donde su maldad no tenía límites. Participó en grandes producciones como “La Gata”, “La Intrusa”, “Rosalinda”, “La Usurpadora”, “Pobre Niña Rica”. Recientemente participó en el reality show de Netflix “Siempre Reinas”.