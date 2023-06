Laura Bozzo le contesta a Laura Zapata tras controversial comentario

No es secreto que Laura Zapata prefiere estar lejos de Laura Bozzo. Este fin de semana la hermana de Thalía fue abordada por los medios cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Bogotá, Colombia. La villana de telenovelas empezó hablar sobre proyectos profesionales y sus viajes al exterior que la tienen alejada de su hogar.

Pero cuando le preguntaron sobre la posibilidad de compartir con Laura Bozzo en la segunda temporada del reality Siempre Reinas, ella hizo un controversial comentario que está dando vueltas en los medios.

Al parecer el reality Siempre Reinas está enfrentando problemas y que Laura Bozzo podría entrar en lugar de Lucia Méndez. Cuando la prensa le hizo la pregunta a Zapata, ella contestó que no le gustaría trabajar con Laura Bozzo porque “hay niveles, hasta en los perros hay razas”.

Play

El comentario llego a oídos de la abogada peruana y uso sus redes para expresar su opinión. “Ay, acabo de escuchar a Laurita Zapata. Ay, mi reina, sí, la escuché en Telemundo. Dice que hay niveles. Chisme, chisme, chisme; que la raza, que los perros, no sé qué”, comenzó diciendo con ironía la conductora de televisión. “Tanta pende*$#& dijo, y por supuesto se refería a mí. ‘Ubicaína’, Laura Zapata, perdón, nunca te compares con nadie, eso es ridículo”.

Bozzo también opinó sobre Zapata:¿Quién eres tú para mí? Bueno pues una actriz, buena haciendo el papel de mala y que ahora ha resurgido por el reality de cocina, reinas… no sé cómo se llama el programa; y por pelearte con Lucía Méndez“.



Además dejo claro que no quiere entrar en polémica con Zapata porque ella es la reina. “Yo no voy a entrar en ese juego de pelearme contigo. ‘I’m the queen’, me conocen en el mundo entero, a mí. No por actriz, por conductora, por abogada, por doctora en ciencias políticas y por mucho más”, dijo Bozzo. “Te mando bendiciones, mi amor querido; de verdad muchas bendiciones y si te sirve hablar de mí para tener un titular: ‘cuélgate de mis te*#s’”.