La Bronca le dice a Alana que se despierte temprano para que prepare el desayuno

Desde hace varias semanas le han dicho a Alana Lliteras que la tienen como cocinera sus compañeros en La Casa de los Famosos. Ya no le gustó que de frente La Bronca le diga que “se tiene que levantar temprano para que haga el desayuno”.

Alana fue al cuarto agua para contarle a La Melaza y Aleska que La Bronca le dijo que “le avise a La Jefa que la despierte más temprano para hacer el desayuno”. “Yo estoy haciendo las comidas y es cansado. Necesito también dormir. Yo me despierto y les hago con todo cariño. Pero yo no me voy a sacrificar…no me voy a despertar más temprano”, cuenta Alana. Según Alana, La Bronca le dijo que ella se duerme muy tarde así que “mejor se vaya a dormir más temprano y así te despiertas temprano”. “Entonces soy la esclava de la cocina“, le contestó Alana.

Alana se enojo y se fue a dormir temprano y se despertó temprano.

Reacción del público

“Ya no se quiere sacrificar porque ya no esta Guty”.

“Guty la ayudaba a cocinar. Ahora solo la ayuda Melaza. Bronca nunca ha ayudado a Alana a cocinar y aun así exige”.

“Ahora te das cuenta que eres la esclava de la cocina”.

“Y Bronca que la mitad del dia esta dormida 🤣🤣🤣🤣 la ironia”.

Cuando Alana estuvo amarrada con Cristina y cocinaba las tres comidas para Fuagua

Alana había expresado lo cansada que estaba de estar cocinando tres comidas los siete días de la semana para el cuarto Agua y Fuego. En ese entonces, el cuarto Tierra lo había notado y planeaba sacar a Alana para ver que hacen los cuartos sin ella. Ya que todos esperan que ella les haga el desayuno, almuerzo y cena. Ellos están acostumbrados de que ella les cocine. Al punto que ya le preguntan de frente “¿Qué vamos a comer hoy?”.

Mientras que ella asegura que la está pasando bien en La Casa de los Famosos. Cuando nadie la ayuda en la cocina, aunque ella se los pida. Abajo pueden ver a Alana de sirvienta en La Casa de los Famosos.

Ahora viene Bronca a decirle que se despierte más temprano para que haga el desayuno.