Enfrentan a Julia por la salida de Esteban de “Los 50”

La salida de Esteban Castillo fue como un balde de agua fría para quienes no esperaban su eliminación en Los 50, que transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Manelyk no dudo en enfrentar a Julia Gama frente a todos y le reclama por no haber cumplido el pacto que habían hecho. “Yo siento que me equivoque mucho en darte mi palabra por todos mis compañeros”, le contesta Julia. “Ellos me dijeron Julia no podemos hacerlo [votar por Esteban]”.

A lo que Manelyk le dice que entonces “no te comprometas a algo que no puedes hacer…como cuando llegaste a decir lo de Rafa y yo te dije que ‘no te puedo decir a la cara una mentira como lo hiciste tu víendome a los ojos'”.

Manelyk asegura que Julia lo hizo a su conveniencia.

Mientras Julia dice que “ella no se vio venir la salida de Esteban porque son siete a siete. Fue el voto interno de ellos que salió mal”.

Douglas enfrenta a Julia

Douglas Castillo enfrenta a Julia por la salida de su hermano Esteban. “Julia tu palabra no tiene validez, tu demostraste que tu palabra no tiene valor”, le dice Douglas a Julia. A lo que Rafa no le gusto y rápidamente se levanta de su silla para enfrentar a Douglas. “Douglas no me provoques”, le advierte Rafa. “No le digas nada”. También Polo se acerca y empuja a Douglas y le dice que se calme.

“A mí ya me lo habían advertido que tenga cuidado con Julia”, dice Douglas a las cámaras de Telemundo. “Yo creí en ella, una vez más creí en ella”.

Al final El León recuerda a los participante que ya se encuentran en la recta final y que solamente uno de ellos será el ganador de hasta 350 mil dólares y que sigan jugando.

Esteban reacciona al enfrentamiento que tuvo su hermano con Julia

Durante Los 50 Sin Censura, Esteban habló del momento que se vivió en La hacienda. Esteban dijo: “Para mí Douglas no le faltó al respeto en ningún momento. Lo único malo -entre comillas es que levanto su voz… pero Rafa como está a la defensiva y sabe que actuaron de una mala manera pues se pone a defender a Julia. Después entra Polo y empuja a mi hermano y eso no me pareció. Sentí un poquito de coraje porque mi hermano solo le estaba diciendo las verdades en su cara. Eso si me pone un poquito a la defensiva y al menos no paso a mas y espero que el karma haga de las suyas”.

Arriba puedes ver lo que paso.