Fernando Lozada usa su joker para salvar a compañero: Quién y por qué lo hizo -VIDEO

El reality de Los 50 se encuentra en sus últimas semanas por lo que muy pronto conoceremos al ganador. Pero antes muchos participantes tendrán que planear muy bien sus estrategias para lograr llevarse el premio mayor que puede ser de hasta 350 mil dólares.

El grupo de cincuenta ha ido disminuyendo. La noche del 29 de agosto quedaban los siguientes: Polo, Rafa, Julia, Glenda, Lambda, Kim, Brandon, Esteban, Douglas, Rey Grupero, Bebeshita, Lozada, Ana Parra, Michelle, Manelyk y Potro.

Mientras que dentro de los sentenciados estaban: José, Julio, Isa, Macky, Suavecito y Lorenzo.

Esta noche, tres participantes iban a ser eliminados. Pero uno de ellos era sumamente importante de salvar para Fernando Lozada, al punto que decidió usar su joker.

El León ya le había preguntado varias veces si lo quería usar pero en repetidas veces Lozada aseguraba que no lo iba a usar porque era para su hijo. Pero todo cambio la noche del 29 de agosto.

“Estado pensando mucho, sé que al final solamente uno va a ganar. Pero también es una realidad que hay estrategias y hay grupos. Y solo es muy difícil”.

Al lado de Fernando Lozada está sentada Ana Parra y Bebeshita, pero en la misma fila también está Manelyk con los brazos cruzados. Ella no sabe que esperar y mira hacia el piso cuando Fernando se para de su silla y se quita el famoso joker de su pecho.

Mientras camina hacia los sentenciados con su joker en mano, Lozada dice: “por mi equipo y por mí”. Lozada se lo entrega a Isa. Isa no lo puede creer y dice “me está mirando a mí”.

Algunos empiezan a aplaudir. Se escucha que Manelyk grita: “¡Bien usado!”. Mientras que Michelle, Macky, Lambda, Glenda, Rafa, Polo y Julia no se unen al festejo. Algunos están sorprendidos y otros molestos. “Es una jugada perfecta. Lozada no es de doble cara. Él dice las cosas de frente y él no es mustio doble cara como Polo”, dijo Rafa.

Por otro lado, Esteban, Douglas y Rey se paran a festejar por la decisión de Lozada de salvar a Isa. “Sé que si no te doy eso te vas a ir…”, le dice Lozada a Isa. “Y ya viví que se me fuera Dania, Beta, Mane…esto era para Leandro [su hijo] pero Leandro sería feliz de verte aquí [en Los 50]”.

Polo reacciona y dice que en ese momento que Lozada entrego su joker, se dio cuenta que se iban a ir tres de los cinco sentenciados.

Ahora solo quedaban: José, Suavecito, Macky, Lorenzo y Julio.

“Estoy agradecida”, dijo Isa, y el León le recuerda que ha sido salvada. Abajo puedes ver uno de los momentos de Los 50.

Lozada revela a las cámaras porque salvó a Isa

Lozada le contó a las cámaras de Los 50 porque salvó a Chavelita, como le dicen de cariño a Isa. “Necesito si o si juntarme con mi equipo y realmente pensar en una estrategia y dejar esa pende*** de que hay pensar con el corazón…porque si se piensa con el corazón y al final todo el mundo lo hace con estrategia”, dijo Lozada.

Al final los eliminados fueron José, Julio y Suavecito.