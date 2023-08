Ana Parra habla de lo difícil de “Los 50” – ENTREVISTA

Ana Parra es una de las favoritas de Los 50 que logró estar fuera de la lista de los sentenciados por más de la mitad del show de Telemundo. Se puede decir que su estrategia desde el principio fue ganar los retos, ya que tiene experiencia por su participación en Exatlón. Pero ella misma revela si fue así en una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com.

“La experiencia fue única”, dice Ana Parra, al comparar su participación en Los 50 con la Exatlón EEUU. “Todos me conoces por Exatlón y saben lo duro y lo demandante que es Exatlón. Pero esto [Los 50] me pareció demasiado duro. Emocionalmente….en cuanto a la convivencia, estrategias, eso fue lo que me dio muy duro. Y lo compare con Exatlón y sinceramente me pareció más duro este reality que Exatlón. Es increíble”.

¿Cómo fue la experiencia al entrar a Los 50?

Al principio no entendía bien como era la dinámica. Pero cuando ya entendí el juego. Como que me relaje pues dije ‘esto está chévere”…Cuando yo recién llegue hice un grupito muy chévere de Exatlón con los gemelos, con Karely, con Fernando, Sebastian Caicedo y Beto, ellos fueron como los que yo dije al principio me voy a unir a la gente de Exatlón porque yo no conocía a nadie y trate de crear un grupito que tenga algo que nos una. Con ellos tuve mucha afinidad pero como algunos de ellos también son colombianos, como habían muchos colombianos hicimos un grupo muy chéveres de colombianos.

…

No sé en qué momento pasó cuando el resto de la casa dijo ‘vamos detrás de los colombiano’ y empezaron a sacar uno por uno. Gracias a Dios soy la única colombiana que continua.

Hablemos del estrés de participar en el Vas o no Vas?

Digamos que lo que generaba conflicto era la convivencia y el estar hablando con todo el mundo. Pero en cuestión de los retos, los juegos, la arena…yo decía ‘a esto vine y esto sí me gusta’, eso era lo que me desestresaba. Cuando jugábamos Vas o no Vas, por mí hacía todos los Vas o no Vas por todos. Aunque es una presión muy grande porque si pierdo se descuenta el dinero de todos de este momento. Pero al menos estoy jugando y estoy haciendo algo. Cuando entras ahí se siente una presión. Se siente súper raro estar solo con el Zorro. Se siente súper rara su energía, como muy intimídante. Pero me empezaban a escoger en los retos de fuerza porque veían que me iba muy bien.

¿Cómo lidias con la cirugía que te hiciste en la rodilla en los retos Los 50?

A tres meses que me operaron me fue para allá [Los 50]. Siempre trate de cuidarme muchísimo. En la Locura del León trato de irme de última por si no alcanza el tiempo, yo no paso. Si me toca pasar, lo hago. Trataba de muchas cosas evitarlas. Haz clic en la entrevista arriba y descubre el momento que Ana dice que tuvo que dejar ego a un lado durante la competencia de Los 50.