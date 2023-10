Horacio Pancheri envía mensaje a Samadhi Zendejas tras llamarla “FEA”

El actor Horacio Pancheri respondió a su colega Samadhi Zendejas, después que esta lo expusiera por haberla criticado en las redes. La protagonista de Vuelve a mí, publicó un video donde muestra el mensaje de Pancheri llamándola “fea”. “Estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, un poco más bonita que es algo que no piensa todo el mundo y eso es muy respetable, por ejemplo Horacio Pancheri”, dijo la artista. “Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome. Usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea, yo respeto su opinión. Sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más”.

Samadhi continuó diciendo: “Pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando ¿qué tan positivo es compartir ese tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se sienten bonitas. Yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténtica, siendo tú puedes ser hermosa. No necesitan seguir un esterotipo. Hay que tener cuidado a quien le damos voz”.

“A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas que nada ni nadie les diga qué es la belleza porque istedes son bellas”. Antes de finalizar su video, Samadhi le envió un mensaje al actor: “Te mando muchas bendiciones, Horacio”.

Horas más tardes, Horacio le respondió a la actriz mexicana explicando que él no había enviado este mensaje porque su cuenta fue hackeada. “El mensaje que recibiste desde mi cuenta de Instagram no fue escrito ni enviado por mí”, dijo Horario en un comunicado. “fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”.

A los presentadores De Primera Mano les pareció extraño que no molestaron a otra persona, no le robaron información personal o le pidieron dinero. También en otras ocasión hemos visto que cuando esto pasa, la persona envía un aviso que lo hackearon. A ellos le parece que “por mala suerte” solo molestaron a Samadhi.