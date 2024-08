Ex habitante de La Casa de los Famosos 4 entra a la obra de Maripily tras la salida de Clovis

Maripily Rivera anunció que en su obra teatral entra otro ex habitante de La Casa de los Famosos 4. Tras la inesperada salida de Clovis Nienow, ahora se incorpora un ex compañero a La Casa de Maripily: ¡se vale to!.

Clovis se fue porque dice que “le faltaron al respeto a su novia Aleska en la obra…y cruzaron la línea del respeto”. El mexicano uso sus redes sociales para anunciar que renunciaba a la obra teatral de Maripily el pasado mes de julio. Según Maripily nunca habló con ella para decirle en privado que iba a renunciar. Según ella se enteró cuando este publicó el video de su renuncia en sus redes.

Pero Maripily asegura que su obra está escrita de una forma que otros ex habitantes pueden entrar en la historia. Ya que el plan era de tener invitados especiales en las funciones planificadas en agosto.

Durante una entrevista En Casa con Telemundo, Maripily aprovechó para anunciar que Paulo Quevedo se une al elenco de la obra La Casa de Maripily: ¡se vale tó”, que tiene una función el 17 de agosto en Kissimme, Florida y el 31 de agosto en el Bronx, Nueva York.

Maripily tendrá dos invitados especiales en sus próximas obras. Paulo es uno de ellos. “Paulo empieza ahora en la de Orlando, la gente de Orlando esperen al bello actor que tiene un cuerpo ahora, el más sexy, espérenlo también en Nueva York y también en Puerto Rico yo creo que me lo voy a llevar porque en Puerto Rico las chicas lo quieren ver”, dijo Maripily en Casa de Telemundo.

Paulo sorprendió a Maripily en la entrevista con Telemundo. “Estoy muy contento, obviamente fui parte de La casa y para mí contribuir e ir y divertirme más que nada porque, a ver, no creo que necesiten un villano, pero como han dicho que soy el villano más bueno entonces yo creo que voy a encajar muy bien”, dijo el actor mexicano.

Maripily está muy entusiasmada de llevar a Paulo a Puerto Rico, aun más ahora que está soltero y asegura que las puertorriqueñas lo quieren ver. Hasta planea desnudarlo en su obra.

Cabe recordar que Paulo y Maripily tuvieron una de los posicionamientos más fuertes en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.