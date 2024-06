¿Paulo Quevedo dejo a su esposa por Cristina Porta de LCDLF4?

El actor y cantante Paulo Quevedo anunció que está soltero. El ex habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos ya no está con su ‘esposa’, Rossina Grosso, con quien estuvo casi dos décadas. En agosto de 2021, se convirtieron en padres de Dylan. Ahora se dice que Paulo estaría empezando una relación con Cristina Porta, su ex compañera de LCDLF4.

No está claro si la ex pareja se llegó a casar. Lo que sí se sabe es mantuvieron una larga relación y que tuvieron un hijo. Pero el actor anunció esta semana en Casa con Telemundo que ya no está con la ex conductora de Telemundo Deportes. “Estoy soltero. Ahorita me estoy enfocando mucho en mis proyectos de lo que se avecina de lo que dejo el reality [La Casa de los Famosos]. Son muchas cosas favorables y le quiero sacar el mayor provecho”, dijo Paulo a Telemundo. “Tengo que enfrentar ahorita los sentimientos de lo que arrastra una separación. Ahorita quiero es enfocarme lo que tengo frente a mis proyectos. Si se presenta el amor mas adelante será bien venido”



A los presentadores de Hoy Día les sorprendió mucho la noticia. Penelope Menchaca comentó que “Paulo se veía muy amoroso con su esposa cuando fue a visitarlo a La Casa de los Famosos”. Mientras que Chikibombom dijo que “en la televisión todo el mundo se ve enamorado…Pero en La Casa de los Famosos [Paulo] conecto mucho con Cristina y ella con él“.

Clovis Nienow, quien es ex habitante de LCDLF4, dijo que notó mucha química entre Cristina y Paulo cuando ambos estaban en La Casa de los Famosos.

Play

Paulo Quevedo confesó que sigue hablando con Cristina Porta

Se rumora que Paulo pudo haber dejado a la madre de su hijo porque se enamoró de la periodista española Cristina Porta. “Cristina y yo seguimos hablando, somos amigos, verdaderamente, yo creo que lo que se fomentó allí, no queremos tapar el sol con un dedo, hubo una amistad muy bonita y todo, y obviamente sí, se habló mucho y mucha gente opinó lo que quiso opiniar, pero seguimos hablando”.

Play

Cristina Porta se muda a Miami

Cristina Porta se muda de España a Miami, dijo Chikibombom. Cristina estará en Hoy Día a partir de este lunes 1 de julio.