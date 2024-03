¿Geraldine Bazán entra a La Casa de los Famosos 4?

Telemundo confirmó que entran cuatro nuevos integrantes a La Casa de los Famosos. Los dos primeros integrantes entran este miércoles pero no han revelado los nombres. Pero Las Top News reporta que Geraldine Bazán está confirmada para entrar como reemplazo. No se sabe si ella es una de los integrantes que entra hoy, ya que el otro integrante entra el viernes y el último el domingo.

Se dice que entra Geraldine Bazán, Isis Serrath y Patricia Corcino. Al parecer todavía no han confirmado al cuarto pero se dice que puede ser Esteban Castillo, uno de los ex atletas de Exatlón y ex concursante de Los 50.

¿Geraldine Bazán tiene novio?

Desde que Geraldine Bazán se divorció del padre de sus hijas, Gabriel Soto, se la a relacionado con varios caballeros. A finales del 2023, se dijo que podría tener un romance con el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina. El pasado mes de diciembre fueron sorprendidos en el aeropuerto y también en la obra de teatro Vaselina. En ese entonces Giovanni dijo lo siguiente: “Tengo muchas amigas. Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y, a veces, coincidimos en actividades; en fiestas infantiles y demás, pero sí. Igual que otras amigas que tengo es una mamá que admiro muchísimo”, aclaró Medina a los medios de comunicación. “Coincidimos ahí [en Vaselina]; nos queramos de ver ahí. Los niños se llevan muy bien; entonces, siempre hay que fomentar la amistad”. Y agregó: “La verdad es que siempre hay que cuidar las amistades. Es nada más eso. Lo demás sería una especulación”, advirtió. “Lo qué pasa es que los medios de comunicación me han relacionado con diferentes personas; nunca he hablado de nadie. En su momento, hablé del tema de mi hijo [Emmanuel] porque estaba obligado a hacerlo; pero, realmente, nunca he hablado de ninguna pareja cierta o inventada. No me he expresado por respeto a ellas y, en este caso, no va a ser distinto”.