Geraldine Bazán responde a Gaby Spanic a las acusaciones de infidelidad

Geraldine Bazán respondió a las fuertes acusaciones de Gaby Spanic. La actriz venezolana asegura que la ex esposa de Gabriel Soto tuvo una relación clandestina con uno de sus novios en 2006. “Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo, venezolano, jovencito, muy lindo y a [Geraldine] como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos”, dijo Spanic en una entrevista con Matilde Obrégon.

La actriz mexicana no desmintió o confirmó a las acusaciones pero dijo que forman parte de una estrategia publicitaria. “Llega como un momento que dicen ‘esta estrategia me funciona para ciertas cosas’ entonces yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas”, dijo la actriz de Secretos de Villanas a La Opinión.

Gaby Spanic sostiene su versión a pesar de que asegura que Geraldine siempre lo ha negado. Además reveló que no le guarda ningún rencor a la actriz, pues ya tiene mucho que pasó. “Ella dice que no, que es mentira mía. ¡Ay, por favor! Yo no soy tonta. Esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo. Hoy en día, nada que ver. Estábamos jovencitas. La aprecio y la respeto, pero sí pasó”, contó Spanic.

Geraldine conoció a Gabriel Soto en 2007

Cabe recordar que Geraldine conoció a Gabriel Soto durante las grabaciones de Bajo las riendas del amor, en 2007. Ella tenía 24 y él 32. La pareja mantuvo un romance escondido pero lo confirmaron el 5 de diciembre de 2007. El siguiente año anunciaron que se convertirían en padres. En enero de 2009 nació Elissa Marie. En 2014, Geraldine y Gabriel le dieron la bienvenida a su segunda hija Alexa Miranda. En 2016, se casaron el mismo día que bautizaron a Alexa. En octubre de 2018, la pareja anunció que su matrimonio había llegado a su fin.