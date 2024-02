La gallina de Clovis – “Petunia”- se roba el show en La Casa de los Famosos 4

Petunia nació en el cuarto Tierra de La Casa de los Famosos. Resulta que Clovis Nienow y sus compañeros de cuarto decidieron diseñar una gallina a quien bautizaron como Petunia. Ahora las redes no pueden dejar de hablar de la nueva integrante de la casa. Hasta dicen que Petunia llegó hacer más contenido que La Bronca. “La gallina en un día en la casa ha hecho más ruido que la Bronca en cuatro semanas que lleva ahí”, comentó un usuario.

“La Nueva integrante del cuarto tierra #Petunia! En sus pocas horas ya ha dado más contenido que los muebles de la casa Carlos, Melaza, Bronca, Bebeshita, Guty, Sofía, Robbie y como no salen casi no sé si se me olvida otro… 🤣🤣”

“La nueva integrante de la casa Petunia lleva los huevos que faltan”.





Clovis se gana al público

Sin duda Clovis se está ganando el cariño del público. Después de demostrar que es un gran estratega. La mayoría de los habitantes lo han nominado tres veces. Cuando han tenido la oportunidad de enfrentarlo y decirle las cosas en la cara durante el posicionamiento, no lo han hecho. Abajo puedes ver el momento que Clovis saca su bandera blanca de hipocresía porque quienes lo nominaron, no lo enfrentaron.

Ahora se le ocurrió crear una gallina para pasearla en toda la casa. Ya se ha robado la atención del público y no dejan de hablar de Petunia, la nueva integrante de La Casa de los Famosos. Ya hasta tiene su propia espacio en el cuarto Tierra.





“Fuagua tirando Hate y tierra feliz con su Petunia”.

“Petunia ya se vistió y fue a pasear al jardín y la mueble con cuernos sigue acostada. Petunia da más contenido y apenas entro”.

¡Gregorio enloqueció!, quiere hacerle ropa a Petunia para llevarla a las pruebas. 🤣🤣



En menos de 24 horas, Petunia ya tiene su club de fans.