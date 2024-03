Familia de Ariadna Gutiérrez podría demandar a Maripily

La familia de Ariadna Gutiérrez enviaron un comunicado en el que avisa que podría recurrir a los medios legales para defender a la habitante de La Casa de los Famosos. Resulta que desde que Maripily decidió separarse del cuarto Tierra, ella ha empezado a tener varios enfrentamientos con la modelo colombiana.

Uno de los más recientes fue en el posicionamiento. Después de que Ariadna que le dijo que no le gusta que ella insulta y se burla de La Divaza por su depresión. “Una persona como tú que se burla de las condiciones mentales de una persona, no merece estar en televisión o en un programa como este”, le dijo Ariadna. Ariadna también le dijo que sabe que su hijo no está orgulloso de lo que ella está haciendo últimamente.

Maripily le contestó y le dijo que no meta a su hijo. Después de contestarle, le dice “parate chapiadora”. Maripily ha llamado varias veces “chapiadora” a Ariadna. El término es “totalmente despectivo, ofensivo y lleno de discriminación”, según el periódico dominicano Listín Diario.

Decirle chapiadora a una mujer es despectivo

El término “chapiadora” es totalmente despectivo, ofensivo y lleno de discriminación, afirmó la comunicadora Laura Castellanos cuando se le preguntó sobre el particular por un tema en el tapete en la farándula dominicana. En ese sentido, aseguró que ha estado en escenarios donde de manera abusiva se ha utilizado la expresión del argot popular para identificar a una mujer que cobra por placeres sexuales o que enamora a los hombres con el interés de recibir beneficios económicos.

Comunicado de la familia de Ariadna Gutiérrez