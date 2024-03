Ex habitantes de La Casa de los Famosos llaman mentirosa a Thalí

Tras hacer graves acusaciones contra Telemundo y Endemol, dos ex habitantes se han ido en contra de Thalí García. La actriz mexicana está acusando a la cadena de difamarla, secuestrala y de haberla drogado en La Casa de los Famosos. Además asegura que ellos manipulan todo lo que pasa en La casa de los Famosos y Los 50.

Todas estas acusaciones de Thalí contra la cadena y sus realities, hizo que Manelyk y Laura Bozzo se vayan contra ella.

Durante el en-vivo que hizo Thalí, Manelyk le escribió: “Mentirosa hasta los dientes!!! Qué horror que la apoye”. Antes de enviarle ese comentario, Manelyk criticó a Thalí cuando fue a gritar con megafono a las afueras de las instalaciones de La Casa de los Famosos con la meta que el cuarto Tierra la escuche. “Se sale bien verg*, pero eso si lleva un megafono, chica qué manera de jod3r el show, pero eso si ya jodist3 el p*to show. Si tanto querían estar con sus familias vayanse, pero dejen de jod3R el show”, expresó Manelyk en un live, luego de que Thalí fuera a gritar a La Casa de los Famosos para darle consejos a los habitantes del cuarto tierra y pedirle que no sean desleales entre ellos.

Cabe recordar que Manelyk formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos. Ahora ella es panelista en la nueva temporada.

Por otro lado, Laura Bozzo, quien formó parte de la segunda temporada, también está furiosa. “La mentira no se vale y lo que tú has hecho Thali García es un horror”, expresó Bozzo en Instagram. “Sabes que te defendí cuando te escapaste, pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas”.

Thalí se defendió, respondiendo a Laura Bozzo en las redes sociales: “Amor, lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona. El tiempo, las pruebas, me darán la razón”.

Niurka Marcos defiende a Thalí

Niurka Marcos, quien participó en la segunda temporada, felicitó a Thalí: “Felicidades por ser tan valiente mi amor, así se defiende la familia y sobre todo la imagen que tienes que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos”.