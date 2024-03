Telemundo contesta a las fuertes acusaciones de Thalí García

Telemundo contestó a las fuertes acusaciones de Thalí García. La ex habitante de La Casa de los Famosos 4 acusó a la cadena de difamación, secuestro y que hasta la había drogado en el reality.

Telemundo envió el siguiente comunicado:

“La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”.

El pasado martes Thalí realizó un live donde dijo que había recibido una notificación previa a una demanda, por parte de Telemundo y Endemol y le están cobrando dinero por infringir su contrato. “[Me están cobrando] una fortuna, por haber ido a gritar a La Casa de los Famosos, y por haberle compartido a ustedes, unos screenshot, de una conversación con alguien de producción, donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona, pero igual hoy vamos a mencionar muchos nombres”, cuenta Thalí.

La actriz, quien ha trabajado unos 13 años en proyectos para Telemundo, dice que a ella le ofrecieron varias veces entrar a Los 50. Pero ella les dijo tres veces que “no”. Hasta que le enviaron a uno de los ejecutivos de la cadena, Francisco Ponce, quien era su amigo, para que la convencieran.

Thalí acusa de manipulación a Telemundo

Thalí asegura que ella iba a estar en la novena temporada de El Señor de los Cielos pero luego vio que solo iba a estar por muy poco tiempo. Así que ella decidió no participar en la novena temporada de ESDLC. “Me querían sacar del proyecto antes de tiempo, cuando me entero, notifico que no voy a hacer la novena temporada, me busca alguien de legal de la compañía en Estados Unidos, para decirme que yo estaba obligada a hacerla por contrato, cosa que es mentira, porque jamás he cobrado un hold fee. Que si no aceptaba, iban a ir legalmente en mi contra”…

Thalí dice que fue secuestrada por 45 minutos

“Van a tener que mostrar ese video y que me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos… Cuando finalmente me conectan con mi marido, Lupillo había entrado conmigo al confesionario y ‘La Jefa’, lo sacó… Me contesta Felipe, y yo llorando le grito: ‘si te están amenazando dímelo’, y me repite las palabras que le dijeron”…

Thalí pide que le liquiden su contrato

Thalí rompe la notificación de Telemundo. “La invitación es que rompamos la notificación, hagamos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato y nunca más volvemos a trabajar juntos… Lo que se viene después de este atrevimiento que le han hecho a mi familia y a mi carrera, que siempre me he manejado con rectitud, así me tome años, así me gaste hasta el último dólar que tenga en la cuenta, no lo van a ganar, porque no pueden seguir atropellando a las personas…Hay leyes, porque este contrato se firmó en México y los que se firmaron en el Estado de la Florida”. Abajo puede ver todo.

“Yo no me metí a este reality para ser famosa y tener exposición; yo me metí, porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto y necesitábamos trabajo”.

Thalí dice que “me drogaron”

“A ustedes público les pido que abran los ojos… El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos delante de ti. Hubo un día, que Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron, que les dije que no me quería tomar una pastilla, que quería tomar la otra pastilla, hicieron que me la tomara y de repente veía doble en el cuarto, suite en donde vivía encerrada con Lupillo Rivera y Lupe me dijo: ‘quieres que te ayude a vomitar’… Gracias a Dios que convivía con un caballero”.