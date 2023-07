Elizabeth Gutiérrez envía indirecta a Samadhi Zendejas en programa de TV

La modelo y presentadora Elizabeth Gutiérrez es una de las conductoras en el programa Ojos de Mujer (E! Online Latino) Esta semana tocaron el tema de los romances que nacen entre los actores cuando trabajan juntos en una novela. El cual es un tema personal para la madre de los hijos del actor cubano William Levy.

Cabe mencionar que hace unas semanas se rumoró que la química que hay entre William Levy y Samadhi Zendejas ha salido del set de grabaciones de la novela “Vuelve a mí”, de Telemundo, en la cual ellos son la pareja protagónica. La revista TVNotas publicó imágenes de ellos fuera del set y así empezaron los rumores.

Zendejas es soltera, mientras Levy ha mantenido una larga relación con Elizabeth llena de rupturas y reconciliaciones. En 2022 anunciaron que se habían separado pero aún pasan tiempo juntos.

En el programa Ojos de Mujer, Elizabeth empezó hablar del tema de los romances que nacen entre actores. Elizabeth se refirió a las relaciones extramaritales, especialmente en el mundo de la actuación, enfocándose en las ocasiones que los protagonistas de una telenovela, película o serie llevan su amor fuera de la ficción, a pesar de que uno de ellos o ambos tengan pareja. “Yo siendo actriz…eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos ‘Te amo’; te puedes dejar llevar”, comentó la conductora y modelo sobre lo que puede dar origen a un romance entre dos compañeros de trabajo, pero hizo hincapié en que una mujer debe de respetarse a sí misma antes de meterse en una relación. Y agregó: “Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor! No estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso”, señaló y añadió, “¿hasta dónde están tus valores como persona, de respetarte tú primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tú primero. No quieres ser la otra”.



Elizabeth también habló del instinto de la mujer y que hay que hacerle caso. “Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’… Tú sabes. No te hagas la tonta”, dijo Elizabeth. Arriba puedes ver el momento.