¿William Levy se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez?

La noche del pasado 28 de abril durante la premier de “Montecristo”, en el Capitolio de Madrid, España, sobre la Gran Vía, el galán de televisión cubano William Levy fue abordado por los medios de comunicación que quisieron preguntarle sobre una eventual reconciliación con su pareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez.

Es de recordar que fue la propia Elizabeth quien en el mes de febrero de 2022 publicó en sus redes sociales: “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona… ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días… Deseo siempre lo mejor para él… amor… mucha salud, felicidad… con o sin mí…”, escribió la actriz.

¿Hubo una reconciliación entre ambos?

Pues bien, de acuerdo con People en Español, William Levy no respondió ni un sí, ni un no, y se limitó a decir “No, no. Mejor pregúntale a ella”, y por el contrario se le vio agradado de seguir en la soltería. “Mi corazón está latiendo, y listo para cuando venga la oportunidad, abrazarla”.

Por su parte, El Universo publicó que William Levy no ofreció más detalles al respecto, aunque para muchos este mensaje del actor sería la “chocante” prueba de que sigue soltero y a la espera de una nueva oportunidad en el amor, así lo menciona el portal Diez Minutos.

#VÍDEO | William Levy responde, por fin, a la gran pregunta: su reconciliación con Elizabeth Gutiérrez https://t.co/dMEp9xQ7Hd pic.twitter.com/q1P6vlje3v — CHANCE (@CHANCE_es) April 20, 2023

Las expectativas de un posible resurgimiento del amor entre la pareja de actores surgieron en noviembre pasado, cuando ambos fueron vistos en España, turisteando mientras se adelantaban las grabaciones de “Montecristo”.

A este momento esperanzador para los seguidores, le antecedieron otros reencuentros que quedaron retratados, como es el día de Acción de Gracias, y en el cumpleaños de su hijo Christopher Alexander Levy, en la cual una foto familiar los deja ver a los dos muy sonrientes, felices, y llegando a despertar los rumores de un nuevo compromiso. La foto del aniversario número 17 de su primogénito la posteo Elizabeth en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 3,5 millones de seguidores.

“Festejando a nuestro chico favorito!! Feliz cumpleaños mi amor.. estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho papi.. traes tanta felicidad a nuestras vidas.. siempre tendrás a tu familia animándote.. siempre seremos tu número uno ¡¡aficionados!! ¡¡Te amo por siempre!! Dios te bendiga mi Toty!!! Amooooooo @christopherlevy @kaileylevy19 @willevy”, escribió.

Tiempo más tarde subió otra bella historia en su cuenta de Instagram, en la que se ven las manos de los dos agarraditas y con un pie de foto que decía: “Cita de noche con mi persona favorita”, sin ocultar la etiqueta del nombre del cubano, según El Espectador.

Hasta el momento ni Elizabeth, ni William han pronunciado una palabra del estado de su relación, pero lo que dejan ver es que como padres mantienen unidos rodeando a sus hijos.

En su camino profesional cada uno sigue sus proyectos. Levy esta concentrado en el lanzamiento de “Montecristo” este 21 de abril, en la plataforma Movistar Plus+ y por su parte, Elizabeth, sigue en su trabajo como actriz y presentadora, y como siempre manejando todo con mucha prudencia como es característico de ella, y más cuando se trata de su vida íntima y familiar.

De hecho, según El Diario de New York, ella fue muy clara al decir que todo lo que converse con el padre de sus hijos se quedará ahí, con él y que nada saldrá de las cuatro paredes de su casa.

Explicó también que su hermetismo es para proteger a sus hijos y la familia que tienen: “Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no”, puntualizó, al programa “Siéntese quien pueda”.

