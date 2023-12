Danilo Carrera habla de su relación con Televisa tras firmar con Telemundo

Más de uno se sorprendió de la entrada de Danilo Carrera en Telemundo. Hasta el mismo actor y presentador ecuatoriano se sorprendió de lo rápido que se dieron las cosas con la cadena, que es competencia de TelevisaUnivision. “Sí, nos sorprendió a todos. A mí también me sorprendió”, dijo Carrera a People en Español. “La verdad es que llegar al lugar que fue mi primera casa después de tantos años de no trabajar en Telemundo es un sueño hecho realidad. Para mí lo más importante es poder seguir trabajando mientras estoy cerca de mi familia en Miami, y que haya sido Telemundo es un regalo, una bendición increíble. La negociación fue muy rápida. Cuando te llama Telemundo no tienes que pensarlo y creo que el hecho de que haya sido tan rápido también sorprendió mucho a mis amigos, a mi familia, que hoy en día están muy contentos de que esté en esta nueva casa que espero que sea mi casa por muchísimos años más. Espero estar aquí mucho tiempo y hacer crecer a la cadena así como la cadena me va a hacer crecer a mí”.

Danilo Carrera asegura que todavía es amigo de los productores de Televisa

Danilo asegura que, “Televisa siempre va a ser un lugar al que puedo llamar hogar. Es una familia increíble. Me sorprendió la reacción de todos. Cualquiera pensaría que iban a estar molestos o algo, todo lo contrario, todos se alegraron por mí porque sabían la situación en la que yo estaba, que iba a salir de México. Hoy en día hablo con mis productores, con Nacho [Sada], Nicandro [Díaz], Juan Osorio, con la misma Rosy Ocampo, con Silvia Cano, que son con los que más trabajé, sigo teniendo relación con ellos, son muy amigos míos. Otros ejecutivos con los que me llevo excelente me dijeron ‘Danilo apenas termine tu contrato te regresas, ¿no?’ (Ríe). Le dije ‘espérate’, o sea no he empezado ni a grabar y ya me quieren de regreso, entonces va a estar muy bien. Pero te digo espero que Telemundo sea mi casa por muchos años más”.