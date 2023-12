Danilo Carrera e Isabella Fernández trabajan juntos en “Only in CDMX”

Danilo Carrera debutará como escritor, director y productor en 2024. El ecuatoriano eligió a la actriz Isabella Fernández para su primera película titulada Only in CDMX. Para la joven, nacida en Veracruz, México, está seria su primera película. Lo que quiere decir que ambos estarían debutando en este proyecto el próximo año.

Isabella compartió con Mezcalent TV que ella fue elegida por Danilo entre más de seiscientas aspirantes. Al parecer una de las cosas que buscaba Danilo era una actriz que pueda hablar inglés. “Yo creo que también por expresar mis ideas y todo eso, como para proponer y también creo que el inglés influye mucho y mi inglés es perfecto”, dijo Isabella. “Yo ya veía a Danilo como más interesado en mí por el inglés y todo el tema de que viví allá; entonces tenía mucha cultura y que estaba en México, salió todo muy bien”.

Isabella no sabía quién era Danilo Carrera

Isabella cuenta que cuando una amiga le informó del casting y se puso en contacto con Danilo para competir por el papel, no sabía que él era un actor famoso.”La verdad no sabía quién era Danilo, entonces fue mi primera vez conociéndolo, porque viví mucho tiempo en Estados Unidos y cuando regresé obviamente yo no veía novelas ni cosas así, porque allá no es costumbre ver eso, entonces le dije ‘¡hola, me mandaron este casting!'”, dijo la mexicana, quien acababa de conocer a su también director.



Sin saber quien era Danilo, Isabella lo regañó en el primer día. “No tenía ni una idea de él, fue como una persona nueva para mí. No sentía la presión de que ‘a este actor lo he admirado y así’, porque no sabía quién era. Lo conocí ahí (en el casting) y me explicó qué iba a hacer, súper lindo, me ayudó muchísimo a entender la escena porque no tenía mucho entendimiento de cómo está escrita”. Y agregó: “Porque eso sí, yo regañé a Danilo después por el guión, le dije ‘¡esto está mal en inglés y esto está mal!’, y ya los dos hicimos cambios en el guión porque Danilo nada más tiró las palabras en inglés…Yo estaba muy nerviosa, porque era mi primer casting y también porque Danilo era muy alto”.

No se sabe para cuándo estaría lista la nueva cinta de Danilo Carrera titulada Only in CDMX.