Daniella Navarro rompe el silencio sobre su ruptura con Nacho Casano

Apenas hace unos días, Daniela Navarro anunció su ruptura con Nacho Casano, de quien se enamoró durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Este miércoles 5 de julio, la venezolana habló en exclusiva a Carlos Adyan de En Casa con Telemundo sobre su ruptura. La actriz comenzó diciendo que “en este momento de mi vida no estoy plenamente feliz pero estoy en paz. Me quitaba la paz estar en un lugar que no estaba bien. No estaba feliz. Donde estaba trabajando para que funcionara. Yo tenía muchas vocecitas diciendome ‘aguante’, ‘sigue adelante'”.

Carlos Adyan le preguntó sobre cual fue el factor que la hizo decidir en terminar su relación con Nacho.

Daniella: “El factor principal fue la distancia. La distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que viniera a vivir a mi casa todavía. Como él estaba en México y yo en Miami y para que él venga para acá iba a vivir en mi casa. Y yo no quiero vivir con nadie en este momento en mi vida”.

Carlos le preguntó si el ver que Nacho no reconoce a su hijo pudo también sido un factor para terminar con él.

Daniella: “Ese tema a mi me duele demasiado porque a mí me pueden cuestionar todo en la vida. Menos lo excelente madre que soy. Cuando salió ese tema. A mi me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera. Lo que me empezó a poner a pensar es que siempre lo he dicho ‘el que no es buen padre con un hijo, no es buen padre para nadie…eso empezó a sonar en mi cabecita a decir que ‘si en el día de mañana yo me separo de él’. Y si pasamos diez años [juntos] él se convierte en padre de mi hija. Yo tengo un padrastro maravilloso. Hasta el sol de hoy vela por nosotras dentro de lo que él puede. Eso influyó muchísimo. Él [Nacho] fracturó en mi muchas cosas. Fracturo con mentiras. Él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también. Para mí eso ya fue una falta de respeto. Yo me estaba portando tan bien y yo soy bien difícil. Me estaba portando tan bien y me lastimó”.

Nacho Casano no quiere reconocer al hijo que tuvo con Ana Clara Ciceri

Nacho Casano no quiere reconocer a su hijo aunque la prueba de ADN es positiva. En una entrevista con una revista mexicana, la ex de Nacho Casano, la modelo Ana Clara Ciceri, denunció que el actor no se ha hecho cargo del niño llamado José Ignacio Constantino, de 7 años, a pesar de que la prueba de ADN salió positiva al 99%.

Daniella Navarro no soporta a la madre de Nacho Casano

“Esto lo que voy a decir lo sabe Nacho. Esto no es secreto pero yo no quería a su mamá cerca de mí. No la soporto. Ella es una señora muy manipuladora. Esa señora está constantemente con personas que nos han lastimado. [Ella está] con personas que están hablando mal de nosotros. Ella sigue en contacto con esa persona. Ella estaba luchando para que nuestra relación empeorara.Ella seguía siendo amiga de Niurka y de Natalia. Ellas seguían hablando mal de su hijo Nacho y mi persona. No importa que me difamen a mi pero que difamen a tu hijo Nacho. Y tu sigas en contacto con esas personas, yo no puedo. Y esa persona se iba a convertir en abuela de mi hija”.

Al final, Daniella asegura que las razones por las que terminó con Nacho fue por la distancia, la madre, y el estar de coqueto en redes sociales. “Yo no estoy para aguantar, ni que fuera piñata”, dijo la venezolana.