Daniella Navarro confirma su ruptura con Nacho Casano

Daniella Navarro y Nacho Casano ambos participantes del reality show de Telemundo “La casa de los famosos 2” y quienes confirmaron su relación amorosa desde el año 2022 en medio de las grabaciones del programa, pusieron punto y final a su noviazgo, así lo confirmó la actriz venezolana por medio de sus redes sociales.

La pareja conformada por la actriz venezolana de 39 años de edad y el actor y modelo argentino, Nacho Casano de 42 años, fue una de las más estables que nació y salió de la competencia, por lo que el anunció de la finalización de su relación ha dejado a más de uno con el corazón roto, pues la pareja había anunciado su compromiso en redes sociales y se veían bastante emocionados de pasar el resto de su vida juntos.

Por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Daniella Navarro compartió con sus más de 1 millón de seguidores la noticia de la ruptura amorosa, asegurando que se encontraba soltera y feliz.

“Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento. Estoy bien, alivianada de ya soltarlo. La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quien soy”, fue el mensaje que compartió Navarro durante el día domingo, de acuerdo con People en Español.

De igual manera, según People, ella le envió los mejores deseos a su ex pareja. “Le deseó lo mejor al señor Casano en todos los aspectos de su vida y pido disculpas a las nachiellas pero yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás”.

Pero las cosas no quedaron allí, la actriz emitió un largo mensaje en sus historias de Instagram, en donde dijo que luego hará un video en vivo explicando lo sucedido, pero que de su boca nunca saldrá nada malo para Nacho Casano, pues en un momento de su vida la hizo muy feliz.

“Son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”, finalizó.

Y luego escribió: “Soltera y feliz. Fin del comunicado”.

Por su parte, Nacho Casano no se ha pronunciado al respecto.

Finalmente, cabe señalar que Daniella y Nacho se conocieron el año pasado en medio del programa de telerrealidad “La casa de los famosos 2”, donde pasaron de ser enemigos a comenzar una historia de amor, la cual fue bastante criticada en las redes sociales por los televidentes.

LEER MÁS: Viuda de Julián Figueroa dice que su hijo piensa que su papá lo abandonó [VIDEO]