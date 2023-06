Viuda de Julián Figueroa dice que su hijo piensa que su papá lo abandonó [VIDEO]

El próximo 9 de julio se cumplirán tres meses desde el fallecimiento del joven cantante de 27 años de edad, Julián Figueroa y su viuda, Imelda Garza Tuñón, madre de su pequeño hijo, sigue afrontando la crianza de José Julián sola, sin la figura de su padre. Esto ha resultado en toda una tarea para Imelda, quien se encuentra viviendo junto a la madre de Julián Figueroa, Maribel Guardia.

En los últimos días la propia Imelda Garza Tuñón ha revelado detalles desgarradores sobre lo que es la vida sin su esposo Julián. Ella ha dado a conocer que su hijo de tan sólo 6 años, todavía no comprende el por qué de la ausencia de su padre, desde que falleció el 9 de abril a causa de un infarto al miocardio.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, reveló Maribel Guardia el día de la muerte de su hijo.

José Julián piensa que su padre lo abandonó

Tras la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la familia de Julián Figueroa ha tratado de seguir con su vida con este dolor tan grande en sus corazones. Pese a esto, la joven Imelda, de 26 años de edad, y viuda de Julián, ha dado a conocer que ha sido muy complicado para su pequeño hijo vivir sin su padre, aunque toda la familia ha velado para que el niño no sienta tanto la ausencia de Julián.

En una entrevista concedida al programa “De Primera Mano”, la joven Imelda confesó los sentimientos de su pequeño hijo, afirmando que el niño siente que su padre lo abandonó y que no ha podido comprender sobre el fallecimiento del cantante.

“Primero estaba enojado porque sentía que su papá lo había abandonado”, dijo Imelda Garza a “De Primera Mano” y añadió: “Yo lo que hice fue decirle la verdad: ‘La gente muere mi amor, tu papá no te abandonó’ él quería estar contigo toda tu vida, él hablaba de cuando tú fueras grande de que te iba a llevar a tomar tu primera cerveza, que te iba a llevar a ver la NFL, o sea, él tenía muchas esperanzas de vivir contigo, muchas experiencias y trágicamente pues murió”.

Asimismo la joven dijo que hasta para ella misma ha sido bastante difícil afrontar la repentina muerte de su esposo y que extraña compartir momentos junto a él.

“Julián me deja un hueco muy grande, o sea, compartíamos demasiadas cosas, no sé, hay veces que todavía no lo asimilo, estoy viendo un meme de humor negro, que nos encantaba el humor negro, y se lo quiero mandar y luego recuerdo que no se lo puedo mandar, que nunca lo va a ver”, dijo la actriz de acuerdo con Telemundo.

Finalmente, cabe resaltar, que el pasado 18 de junio, con motivo del día del padre, José Julián le dedicó un emotivo video a su padre con motivo de esta festividad. El videoclip, el cual es una recopilación de varios videos cortos, se les ve a los dos compartiendo en varios momentos de su vida.

“Feliz día del padre, siempre fuiste un papá muy amoroso y entregado, te voy a amar toda la vida papy ♥️”, escribió el niño en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Imelda Garza-Tuñón, esposa de Julián Figueroa?

Ime, como le dicen de cariño, es una actriz originaria del estado de Veracruz, nacida el 5 de diciembre de 1996, y quien antes de ser conocida como actriz de telenovelas, se desempeñó en el mundo del modelaje, actividad que dejo por un año mientras se dedicaba a la maternidad luego de que el 5 de mayo de 2018 naciera su primogénito José Julián.

Igualmente, Imelda incursiono en el mundo de la música, y en el 2021 se dio a conocer presentando su sencillo “Atada a un sentimiento”, canción hecha por Miguel Mateos. Tambien ha hecho covers de otros temas musicales, inclusive el pasado enero presento su más reciente sencillo “Intoxicada”, según informó EXA FM.

De acuerdo con La Razón, Imelda Garza es parte de la agrupación musical Finnix y además es fan de la cultura asiática y se autodenomina otaku y kpoper, estilo que refleja en su forma de vestir.

En redes sociales cuenta con más de 194 mil seguidores en Instagram, mientras que en YouTube tiene mil 190 suscriptores en donde comparte su trabajo musical y algunas entrevistas que le han hecho.

