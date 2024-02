¿Clovis Nienow podría ser expulsado de La Casa de los Famosos 4?

Clovis Nienow se encuentra muy preocupado y teme que sea expulsado de La Casa de los Famosos. Telemundo acaba de expulsar a Carlos Gómez por agresión tras pegarle a Rodrigo Romeh. Mientras que Clovis también lanzó un puño pero fue a una puerta. Por eso sus compañeros de cuarto -Lupillo Rivera y Maripily- le aseguran que él no hizo nada malo la noche del domingo.

Pero la mañana del lunes, Clovis se sienta en la cocina y está muy preocupado. Lupillo le asegura que no hizo nada malo porque si fuera así, él sería el primero en decírselo. Mientras que Maripily le vuelve a recordar paso a paso de lo que paso.

Maripily le dice que la noche no fue buena y “tú no hiciste nada malo”. “Tu fuiste al closet y ellos te acorralaron. Yo le pregunte a Romeh por ti y él fue a buscarte”. Cuando Romeh ve que están acorralando a su compañero, este se mete a defenderlo y fue ahí que Carlos le lanza un puño en la quijada. Al ver esto, Clovis se enfurece pero siente la impotencia de no poder pegarle y en lugar lanza un fuerte puño a la puerta. Al punto que se pudo haber fracturado la mano y ahora la tiene vendada. “Tu lanzas un puño por la impotencia”, le dice Maripily. “Tu no eres un hombre violento”. “Este te pasó [en la mano] por aguantar tu coraje y por no ser un hombre violento, y preferiste darle un puño a la puerta”, agrega Maripily. “No tienes la culpa de nada”.

Ariadna también le asegura que no lo van a sacar.

Clovis teme que su mano le impida realizar retos en LCDLF4

Aparte de estar preocupado de que puede ser expulsado, Clovis también teme que no podrá realizar retos en LCDLF4. Pero sus compañeros le aseguran que va a estar bien. Que no piense que está en Exatlón y que podrá hacer algunas retos que no tenga que utilizar las manos. Arriba puede ver toda la conversación de Clovis con sus compañeros.