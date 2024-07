Clovis Nienow dijo ser más profesional que Ariadna Gutiérrez: ¡Llueven criticas!

Aunque no lo creas, Clovis Nienow dijo ser más profesional que Ariadna Gutiérrez. Resulta que en Hoy Día hablaron de la decisión de Ariadna de retirarse de La Mesa Caliente cuando entrevistaban a Lupillo Rivera y La Melaza. La presentadora Penelope Menchaca le preguntó a Clovis porque Ariadna se fue del set. “No lo vi muy bien. Creo que le incomodo estar en el segmento. Creo que está en todo su derecho mi querida Ari de levantarse. Yo creo por lo que pasó en La Casa de los Famosos. Pero yo voy más de la idea de separar las cosas. Como conductora invitada ser un poquito más profesional y seguir adelante con el trabajo. Yo lo veo así”.

Menchaca apoyó el comentario de Clovis y dijo: “Claro porque a veces te va a tocar entrevistar a personas que no te caen del todo bien. Tienes que ser imparcial”.

El comentario de Clovis, no fue bien recibido por los fans de Team Tierra. “Ari prefiere ser SINCERA y defender SUS VALORES 👏 a ser un HIPÓCRITA como TÚ!! 😱”, comentó una usuaria.

“Clovis, eres un CASTRADO. Dices que Ari se incomodó, Obvio que si y por eso le aplaudo el hecho de retirarse. Nadie está obligado hacer cosas que no quiere y por eso no debe ser juzgada. Ari aplaudo tu temple y postura, aquí no se trata de quedar bien”, dijo otra.

“Lo de Clovis empieza a ser irrisorio. Si partimos de la base de que su opinión no es más que un pensamiento subjetivo, cualquier cosa que el diga que hubiese hecho, es asunto, y problema de él. De nadie más. Lo cual no viene a decir si está bien o mal hecho. Ariadna Gutiérrez no es de profesión periodista. El hecho de que se le invite a participar en una mesa de debate, no la compromete a comportarse como tal, ni la deja en mal lugar, si ello implica pasar por encima de sus códigos éticos y morales que intuyo fueron discutidos antes de dar paso a la entrevista del calvo machista y el amigo racista”.

Clovis: "Pero, yo soy más de la idea de separar las cosas SER UN POQUITO… MÁS PROFESIONAL y seguir adelante con el trabajo, yo lo veo así"

Ari prefiere ser SINCERA y defender SUS VALORES 👏 a ser un HIPÓCRITA como TÚ!! 😱#TeamTierra #Arimeh pic.twitter.com/Q1aDDyZogK — LIBRA (@FBI95366692) July 9, 2024