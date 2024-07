Clovis Nienow está en la famosa lista de Los 50 Más Bellos 2024: FOTO

Sin duda Clovis Nienow es uno de los eliminados más exitosos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Tanto así que fue seleccionado para estar en la codiciada lista de Los 50 Más Bellos 2024 de People en Español. “Estoy agradecido porque lo único que hice fue ser yo, ponerle el corazón, ponerle alegría a La casa”, dijo Clovis a la revista sobre su participación en LCDLF4.

La nota publicada en las redes sociales de la revista dice que “Si bien ha sido un éxito repentino y desmedido, el actor mexicano ha sabido muy bien cómo manejarlo para no perder la humildad. ‘Gracias a Dios tengo la educación y los principios que me dieron mis padres’, expresó Clovis.

A sus 31 años, Clovis tiene muy claro de dónde viene, adónde quiere ir y sobre todo, qué quiere transmitir a la gente. ‘Quiero ser un ejemplo positivo para la sociedad’, apunta el también presentador, quien no ha dudado en dar visibilidad a padecimientos como la depresión y la ansiedad, que él mismo ha sufrido. ‘A mí me pasó por dos grandes fuertes golpes en mi vida, que han sido la muerte de mis padres. Pero ahorita, en este momento, estoy feliz porque yo sé que ellos están orgullosos de mí desde el cielo y me están apoyando y guiando…A toda la gente que sufre de esto, los entiendo y lo que les puedo decir es que ánimo, échenle pa´delante, que esto no tiene nada de malo”.

Criticas por estar en la lista de Los 50 Más Bellos

Algunos no entienden porque no está Romeh en Los 50 Más Bellos.

“[Clovis] deberías salir en los 50 sin dignidad”, dijo otro.

“Este lo que es, es una payaso que busca fama a la fuerza”, agregó otro.

Reacción de sus fans

Clovis cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes. Así reaccionaron algunos de ellos al ver la noticia. Que hasta le pidieron a la revista que querían ver a Clovis y su novia Aleska en la portada.

“Su belleza no es únicamente física si no también por dentro el es un ser autentico, leal, cómico, carismático y respetuoso el es todo lo bueno que necesita este mundo”, comentó una de sus fans.

“Bien merecido estar en los 50 más Bellos de @peopleenespanol porque es bello por dentro, por fuera y por donde se vea. ❤️🔥 ¡Felicidades Guapo! 👏🏻👏🏻”