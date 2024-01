Christian Estrada está dolido por su eliminación de LCDLF4- ENTREVISTA

Christian Estrada es el primer eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Tras su salida, el actor y modelo expresó que está dolido por su eliminación. “Sí, duele pues de 23 personajes, soy el primero en salir”, dijo Christian a Jimena Gállego en su primera entrevista con la copresentadora del reality de Telemuno. “Yo la verdad no me lo esperaba y mas por lo que estaba pasando adentro [con Aleska]”.

A pesar que estuvo solamente una semana en la casa, Christian y Aleska se acercaron mucho y parecía que podría empezar un romance. “Al principio cuando entre me quise alejar un poco de las mujeres”, cuenta Christian, que apenas hace unas semanas terminó su relación con Alicia Machado. “Porque habían muchos chismes que me involucran con varias mujeres y no quería dar esa perspectiva mía donde seguían pensando eso de mí. Pero con Aleska fue algo muy diferente. Yo platique con ella. Fue una mirada a los ojos que nos dimos y fue Guau!!”.

Jimena le pregunta a Christian: ¿Se gustaron? Christian le afirmó: “Sí”.

Jimena: “Te mostramos como ella lloraba por ti y por tu salida en el cuarto. ¿Qué sentimiento te mueve eso?”

Christian: “Al ver eso, pues es algo más serio”.

Jimena: “¿Estas dispuesto a esperarla o tratar de arreglar las cosas con tu relación pasada?”

Christian: “Esto está muy fresco ahorita y lo he pensado. Se me acercaba Aleska mucho pero yo también pensaba en esta mujer [Alicia]. No me da vergüenza decirlo”.

Christian asegura que extraño a Alicia cuando estaba adentro de La Casa de los Famosos.

Christian se siente traicionado por Guty Carrillo

Christian conoce a Guty y a su familia desde hace cuatro años. “Yo le dije a Guty que soy una persona que le gusta decir las cosas de frente. Yo no tengo pelos en la lengua”, dijo Christian, quien asegura que él y Guty se prometieron cuidarse y ayudarse adentro de LCDLF4. “A mi me quedaron las cosas bien claras, es una lección de vida para mí. No hay que confiar mucho en la gente”.

Christian Estrada no ha vista a su hijo desde 30 de junio de 2023

Christian Estrada confesó que no ha vista a su hijo desde el 30 de junio de 2023. No lo vio en Navidad, Año Nuevo o en el Día del Niño. “A mí me duele porque son días que me estoy perdiendo con mi hijo”, dijo Christian entre lagrimas. “Yo trabajo y decidí estar aquí es por mi hijo”.

Tras la experiencia de estar en LCDLF4, Christian dice que se lleva felicidad de formar parte de este reality. Mi carrera apenas empieza. “Estoy tomando clases de actuación en Nueva York”, cuenta Christian. “Estoy haciendo mi línea de ropa de hombre y tengo proyectos en puerta”.

Christian asegura que su prioridad es su hijo. “Me hace mucha falta mi hijo”, comentó el ex de Alicia Machado.

Christian tuvo un hijo con la actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, a quien llamaron Leonel. Ella denunció a Christian por presuntamente sustraer al hijo que comparten ambos sin el permiso de su mamá y sin que ella supiera sobre la localización del menor de edad, acto que podría ser considerado como violencia vicaria, informó Infobae. “Desde el momento en que recuperó a su bebé, aseguró que no iba a permitir que su exprometido se acercara a ellos porque podría ser peligroso y tenía miedo de que nuevamente le fuera arrebatado su hijo y que estuviera en riesgo él o ella por no poder volverlo a ver”. Pero se dice que ya llegaron a un acuerdo pacífico entre ambos.