Alicia Machado termina con su novio: ¿Qué pasó?

Alicia Machado hizo tremenda revelación en el nuevo programa Pica y se extiende, de Telemundo. Tras ser la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, ella fue la invitada especial del programa que es conducido por Verónica Bastos y Carlos Adyan.

En la entrevista, Alicia reveló que estaba soltera. “¿Qué onda contigo? ¿Cómo va el corazoncito? La última vez te vi enamorada”, le preguntó Adyan haciendo referencia a su noviazgo con Christian Estrada.

Cabe recordar que ellos habían terminado el pasado mes de agosto. Luego en octubre anunciaron que habían regresado. Este reencuentro sorprendió a más de uno, pues Christian había confirmado su ruptura con Alicia, explicando que había sido ocasionada por diferencias entre ambos. “Es un tema que me sigue doliendo, pero como toda relación hay desacuerdos y desilusiones de ambas partes, pero estoy enfocado en mis proyectos, fue la segunda vez que nos dejamos”, dijo en La Mesa Caliente (Telemundo), en octubre. “Por ahí dicen que la tercera es la vencida”, agregó entonces, dejando abierta la posibilidad de regresar.

Así fue. La pareja regresó. Ellos celebraron la Navidad juntos.

En la entrevista con Pica y se extiende, este mes de enero, Alicia confesó que ya no estaba con el ex de Frida Sofía. “No, ya no. Estoy soltera, sin compromiso, terminé ni relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él”, respondió Alicia.

¿Por qué terminó Alicia con Christian?

Según Alicia terminó con Christian porque tiene mucho trabajo. “Yo tengo demasiado trabajo…Yo en dos semanas me voy a filmar una película en Guadalajara, me voy a filmar una serie en febrero…”.

Pero su explicación no convenció a Verónica Bastos. “Alicia, eso no es excusa para terminar con Christian”, le dijo. “La última vez que yo los vi estaban superenamorados, muy contentos y en exclusiva aquí en Pica y se extiende tú nos estás diciendo que ya no más”.

Pero Alicia siguió diciendo que “no tengo ninguna relación con él. No tengo nada bueno ni nada malo que decir de él, lamentablemente. Pero pasan cosas..es la mejor decisión…Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento. Le deseo lo mejor, si entra o no entra a La casa de los famosos que le vaya bien”.