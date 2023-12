Carlos Adyan cumple años el 31 de diciembre: ¿Cómo celebrará?

El presentador de En Casa con Telemundo, Carlos Adyan, cumple años el 31 de diciembre. Este año celebrará sus 29 años trabajando.”Ya me acostumbré. Lo tomo por el lado bueno, digo ‘¡ay, caray!’. Todo el mundo tira fuegos artificiales y celebran mi cumpleaños junto a mí, así que la verdad los últimos años lo he pasado trabajando”, comparte Adyan en entrevista con Mezcalent TV. “Para mí es muy significativo porque si tú empiezas el año trabajando significa que te auguran un buen año en materia laboral y en salud también, así que yo ya le tomé el gusto”.

Y agregó: “Lo que sí era que cuando chiquito, me daban algunos familiares el mismo regalo para Navidad que para cumpleaños y yo decía ‘¡no, no, no, un regalo para cada cosa!’. Así que esas eran las batallas de niño, pero ahí vamos”.

¿Cómo lo vas a celebrar este año?

Este año, para este día, lo pasaré trabajando en San Antonio, Texas, con Telemundo junto a Andrea Meza. Y ahora sí que se dividen las festividades, toca pasar unas con la familia de Carlos, otras con mi familia, entonces yo como me toca trabajar ese fin de semana aprovecho y me llevo a mis familiares (de Puerto Rico) para que disfruten conmigo en San Antonio, así voy a hacer una fiesta boricua en San Antonio.



El presentador de Telemundo desea algún día hacer el crossover al mercado anglo, como Sofía Vergara. “Sofía Vergara para mí fue una gran inspiración porque ella tenía el acento y se atrevía a hablar donde sea lo que fuera. Hablaba el inglés perfecto y siento que eso es lo que falta, que muchos de nosotros nos veamos más reflejados en la televisión en inglés a través del acento, él sabe que Estados Unidos se convirtió en nuestra casa pero que venimos de Puerto Rico, de Colombia, de México, y adoptamos esto como nuestra casa, entonces sí siento que eso es un poquito lo que yo quisiera hacer; poder dar esa representación, que es lo que falta un poco en el mercado anglo”.

“¡Ojo! No me gustaría descuidar el mercado latino porque amo Telemundo, pero sí de vez en cuando tener una aparición, una colaboración; ser el corresponsal de Miami es un sueño que tengo ahí en puerta, así que tengo muchas cosas pasando, pero eso es una oportunidad que no descartaré nunca”.

¡Feliz cumpleaños Carlos!