Telemundo ya tiene reemplazo de Ana Jurka: ¿Quién presentará “En Casa con Telemundo”?

Más de uno quedo sorprendido con la salida de Ana Jurka de En Casa con Telemundo. Ahora están mas sorprendidos de ver que Telemundo ya encontró reemplazo para la presentadora hondureña. La nueva presentadora de En Casa con Telemundo es Aleyda Ortíz. Pero eso no es todo. Jurka será reemplazada por dos chicas: Aleyda y Andrea Meza. “Te vamos a extrañar muchísimo [Ana Jurka] pero estoy contenta por todo lo lindo que viene para ti”, escribió Aleyda en sus redes junto a una imagen con Ana. “Eres inspiración y puro talento. En el poco tiempo aprendí mucho de ti y me llevo todos esos momentos lindos y todas las bromas que me hacías jajajaja. Sabes que aquí tienes a una amiga por siempre”.

Ana Jurka le contestó: “Mi Ale hermosa. Eres como esas dosis de aire fresco que todos necesitamos en nuestras vidas! Gracias por tus palabras, por abrirte conmigo y dejarme consentirte y hacerte bromas. En el poco tiempo que compartimos juntas te tome mucho cariño y espero que vivamos más momentos así”.

Otra que está viviendo un momento feliz es Andrea Meza. Ella es la otra presentadora que acompañará a Aleyda en En Casa con Telemundo. Pero esto no quiere decir que deja de presentar el show matutino Hoy Día, junto a Adamari López, Daniel Arenas y Chikybombom, reporta La Opinión.

El sitio de noticias reporta que la salida de Ana Jurka es “porque debía regresar de lleno a deportes y que se terminaba su préstamo a entretenimiento, a la periodista hondureña, se la conoce como ‘la chicas del rating’, donde la pongan hace números. No solo por su carisma y conexión con el público, sino por su preparación, la que se ve a diario en cada cosa que presenta porque sabe de lo que está hablando”.

La opción de Telemundo al escoger a Aleyda es porque es alguien preparado, con carisma y conecta con el público, algo que se vio claramente no solo cuando ganó Nuestra Belleza Latina, sino también cuando participó en Mira Quién Baila, que terminó siendo la elegida por la gente en la votación en dicha cadena.

Por otro lado, la periodista Mandy Fridmann informa que Andrea Meza logró mostrar en Hoy Día de lo que puede hacer frente a las cámaras. Ella demuestra muchas ganas a pesar que comete errores. Ahora con su espacio En Casa con Telemundo tendrá más practica, ya que continuará en el programa matutino.

La siguientes preguntas que contesta Fridmann en su página de La Opinión son las que muchos se están preguntando:

¿Carlos Adyan no tiene la suficiente fuerza para él llevar adelante el show con una sola presentadora? Sí y no… La experiencia ahora ha demostrado con pruebas que cada vez que faltaba Ana, por la razón que fuera, el rating del show caía, por lo que al público del show éxito de la tarde le hacía falta un poco más de Adyan, quien hace muy bien su trabajo, tiene carisma, pero quizás le falta un poco más de preparación y de estudio en los temas que tratan, algo que, por lo menos, se veía cuando compartían con Ana Jurka. Por eso, según pudimos saber, los ejecutivos tendrían aún dudas de darle más vuelo al periodista puertorriqueño hasta que no tenga un mayor crecimiento.

¿Cómo afectará la salida de Ana Jurka al show? Sin duda le público la extrañará y mucho, pero tienen una gran ventaja a su favor, la excelente producción con la que cuentan que hace que siempre el programa no solo sea variado, sino que abarque, en una hora, el gusto de todos los públicos, conozca que buscan y les den alguna que otra exclusiva.

De todos modos, el tiempo dirá si seguirá o no siendo el show éxito de las tardes de Telemundo y si seguirá superando en rating a ‘Hoy Día’, pese al bajó que le da el programa de Rocío Sánchez Azuara, el que no ha podido conquistar al público.